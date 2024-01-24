https://ria.ru/20240124/stroitelstvo-1923194477.html

Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери

Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери - РИА Новости, 24.01.2024

Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери, масштабный проект реализуется по поручению и при поддержке... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:45

2024-01-24T13:45

2024-01-24T13:45

тверская область

тверь

игорь руденя

строительство

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал ход строительства Западного моста в Твери, масштабный проект реализуется по поручению и при поддержке президента России, сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас на стройке трудятся свыше 250 человек и 40 единиц техники. Специалисты занимаются укрепительной сборкой пролетного строения, уже выполнен значительный объем надвижки левой части моста по направлению к Пролетарскому району города. В конце января начнется седьмая стадия надвижки сооружения. Ведутся работы по установке конструкций смотровых ходов. По итогам посещения объекта губернатор отметил высокий уровень работ. "Также высокими темпами идут работы по строительству железнодорожного перехода на Комсомольской площади. Активно идут работы на Горбатом мосту. После открытия рабочего движения по объезду с улицы Фрунзе, начнется активная фаза модернизации Горбатого моста. Слова признательности президенту Российской Федерации. Данная стройка идет по обращению жителей города Твери, которые были поддержаны главой государства", - цитирует пресс-служба Руденю. На железнодорожном путепроводе на Комсомольской площади завершено сооружение насыпей для временного железнодорожного путепровода, в полном объеме поставлены металлоконструкции пролетных строений и высокопрочные метизы. На время реконструкции движение под путепроводом на Комсомольской площади будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Также продолжаются работы в рамках проекта строительства путепровода в створе улицы Фрунзе. По его завершению начнется реконструкция Горбатого моста в Заволжье. Уже в текущем году планируется сдать сам мост через Волгу с подходами и развязками, а также путепровод в створе улицы Фрунзе. Открытие всего комплекса, включая Горбатый мост и железнодорожный путепровод на Комсомольской площади, планируется на конец 2025 года. Комплекс Западного моста строится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, строительство