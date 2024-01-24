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Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России - РИА Новости, 24.01.2024
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11:46 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/ssha-1923164281.html
Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России
Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России - РИА Новости, 24.01.2024
Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России
Россия не представляет угрозы для США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:46
2024-01-24T11:46
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия не представляет угрозы для США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.&quot;Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают &quot;выборные&quot; посты в нашем правительстве&quot;, — написал он.Макгрегор назвал такую ситуацию ужасной.Ранее Макгрегор заявил, что опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны.
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в мире, россия, сша, европа
В мире, Россия, США, Европа
Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России

Полковник Макгрегор: Россия не представляет угрозы для США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия не представляет угрозы для США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«

"Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают "выборные" посты в нашем правительстве", — написал он.

Макгрегор назвал такую ситуацию ужасной.
Ранее Макгрегор заявил, что опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны.
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