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Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России
Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России - РИА Новости, 24.01.2024
Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России
Россия не представляет угрозы для США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:46
2024-01-24T11:46
2024-01-24T11:46
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия не представляет угрозы для США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают "выборные" посты в нашем правительстве", — написал он.Макгрегор назвал такую ситуацию ужасной.Ранее Макгрегор заявил, что опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны.
https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html
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в мире, россия, сша, европа
В мире, Россия, США, Европа
Ужасно. В США на одном примере разрушили миф о России
Полковник Макгрегор: Россия не представляет угрозы для США