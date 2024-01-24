https://ria.ru/20240124/ssha-1923114718.html
СМИ: американские сенаторы потребовали правовых обоснований ударов в Йемене
СМИ: американские сенаторы потребовали правовых обоснований ударов в Йемене - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: американские сенаторы потребовали правовых обоснований ударов в Йемене
Несколько сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором потребовали правового обоснования ударов по хуситам в Йемене, сообщает издание... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:28
2024-01-24T04:28
2024-01-24T04:28
сша
йемен
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джо байден
тим кейн (сенатор)
крис мерфи (сенатор сша)
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несколько сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором потребовали правового обоснования ударов по хуситам в Йемене, сообщает издание Defence News. "Все большее число законодателей из обеих партий ставит под сомнение, обладает ли президент Джо Байден правовыми полномочиями для нанесения ударов по йеменским хуситам. Сенатор Тим Кейн с тремя другими сенаторами во вторник направил Байдену письмо, в котором потребовал от него стратегического и правового обоснования недавних ударов, наносимых по объектам хуситов в Йемене без военного разрешения конгресса", - пишет издание. Отмечается, что письмо подписали однопартиец Кейна демократ Крис Мерфи и республиканцы Майк Ли и Тодд Янг. "В настоящее время нет разрешения конгресса на военные действия США против хуситов в Красном море или Йемене. Это уже выходит за рамки разовой самообороны. Когда прогнозируется, что последует ответ, (очевидно, что) это эскалация конфликта. Это нуждается в рассмотрении конгрессом", - заявил Кейн в интервью изданию. В письме отмечается, что большинство судов, проходящих через Красное море, не являются американскими, что вызывает вопрос о том, в какой степени удары по хуситам можно охарактеризовать как защиту коммерческого судоходства США. "Мы поддерживаем разумные шаги по защите американского личного состава и активов, привлечению хуситов к ответственности за из действия и предотвращению дополнительных атак... Мы уверены в том, что конгресс должен тщательно обдумать, прежде чем санкционировать наступательные военные действия", - говорится в письме. Неназванный представитель Национального совета безопасности сообщил изданию, что ведомство не собирается "спекулировать" на тему будущих ударов, так как хуситы могут прекратить свои атаки "в любое время". Ранее отдельные члены конгресса США уже подвергли критике президента, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов, в их числе конгрессвуман Барбара Ли и Нэнси Мэйс.
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сша, йемен, красное море, джо байден, тим кейн (сенатор), крис мерфи (сенатор сша), военная операция сша и британии в йемене, в мире
США, Йемен, Красное море, Джо Байден, Тим Кейн (сенатор), Крис Мерфи (сенатор США), Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
СМИ: американские сенаторы потребовали правовых обоснований ударов в Йемене
DN: в США сенаторы потребовали у Байдена правовых обоснований ударов по хуситам
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Несколько сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо, в котором потребовали правового обоснования ударов по хуситам в Йемене, сообщает издание Defence News
.
«
"Все большее число законодателей из обеих партий ставит под сомнение, обладает ли президент Джо Байден правовыми полномочиями для нанесения ударов по йеменским хуситам. Сенатор Тим Кейн с тремя другими сенаторами во вторник направил Байдену письмо, в котором потребовал от него стратегического и правового обоснования недавних ударов, наносимых по объектам хуситов в Йемене без военного разрешения конгресса", - пишет издание.
Отмечается, что письмо подписали однопартиец Кейна демократ Крис Мерфи
и республиканцы Майк Ли и Тодд Янг.
"В настоящее время нет разрешения конгресса на военные действия США против хуситов в Красном море
или Йемене. Это уже выходит за рамки разовой самообороны. Когда прогнозируется, что последует ответ, (очевидно, что) это эскалация конфликта. Это нуждается в рассмотрении конгрессом", - заявил Кейн в интервью изданию.
В письме отмечается, что большинство судов, проходящих через Красное море, не являются американскими, что вызывает вопрос о том, в какой степени удары по хуситам можно охарактеризовать как защиту коммерческого судоходства США.
"Мы поддерживаем разумные шаги по защите американского личного состава и активов, привлечению хуситов к ответственности за из действия и предотвращению дополнительных атак... Мы уверены в том, что конгресс должен тщательно обдумать, прежде чем санкционировать наступательные военные действия", - говорится в письме.
Неназванный представитель Национального совета безопасности сообщил изданию, что ведомство не собирается "спекулировать" на тему будущих ударов, так как хуситы могут прекратить свои атаки "в любое время".
Ранее отдельные члены конгресса США уже подвергли критике президента, поскольку он без их одобрения санкционировал удары по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению хуситов, в их числе конгрессвуман Барбара Ли и Нэнси Мэйс.
Глава МИД Ирана назвал удары по Йемену стратегической ошибкой