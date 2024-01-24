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США нанесли удары по трем объектам проиранского движения в Ираке
США нанесли удары по трем объектам проиранского движения в Ираке - РИА Новости, 24.01.2024
США нанесли удары по трем объектам проиранского движения в Ираке
Американские военные нанесли удары по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:09
2024-01-24T01:09
2024-01-24T01:16
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Американские военные нанесли удары по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке в ответ на серию нападений со стороны шиитских ополченцев, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Сегодня по распоряжению президента (США Джо) Байдена вооруженные силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались "Катаиб Хезболлах" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке", - сказано в заявлении министра.Точечные удары, по его словам, стали "прямой реакцией на серию эскалационных нападений на силы США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополчений".Остин добавил, что США не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке, но готовы продолжать действовать для защиты американских сил и интересов в регионе."Мы полностью готовы принять дополнительные меры к защите наших людей и объектов. Мы призываем эти группы и их иранских спонсоров немедленно остановить эти атаки", - сказал министр.В минувшую субботу ракетному обстрелу подверглась авиабаза в Ираке "Аль-Ассад", где травмы головного мозга получили четверо американцев.
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сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, иран, ллойд остин, хезболла, в мире
США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Иран, Ллойд Остин, Хезболла, В мире
США нанесли удары по трем объектам проиранского движения в Ираке
США ударили по трем объектам проиранского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке