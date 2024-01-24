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Участник СВО из Киргизии получил условный срок в Бишкеке - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/srok-1923265521.html
Участник СВО из Киргизии получил условный срок в Бишкеке
Участник СВО из Киргизии получил условный срок в Бишкеке - РИА Новости, 24.01.2024
Участник СВО из Киргизии получил условный срок в Бишкеке
Участвовавший в российской военной операции против Киева гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу приговорен в Бишкеке к 7 годам условного срока по статье... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:39
2024-01-24T17:39
специальная военная операция на украине
бишкек
луганская народная республика
киев
происшествия
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БИШКЕК, 24 янв - РИА Новости. Участвовавший в российской военной операции против Киева гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу приговорен в Бишкеке к 7 годам условного срока по статье "Наемничество", сообщает пресс-служба Первомайского районного суда киргизской столицы. "Приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 24 января 2024 года К. уулу А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 416 УК Кыргызской Республики ("Наемничество" - ред.). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет… К. уулу А. освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на 3 года", — говорится в сообщении пресс-службы. По информации суда, ранее избранная обвиняемому мера пресечения в в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу. Летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы ЛНР, которая тогда не была российским регионом. По версии следствия, там он был задействован в разведывательных операциях с использованием беспилотников, а также занимался материальным обеспечением войск на линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении он покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Судом первой и второй инстанций Кубанычбек уулу был признан виновным по статье о наемничестве и приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако в августе 2023 года Верховный суд этот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Позже в МИД РФ сообщили, что работают над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.
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бишкек, луганская народная республика, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бишкек, Луганская Народная Республика, Киев, Происшествия
Участник СВО из Киргизии получил условный срок в Бишкеке

Участник СВО из Киргизии получил семь лет условно в Бишкеке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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БИШКЕК, 24 янв - РИА Новости. Участвовавший в российской военной операции против Киева гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу приговорен в Бишкеке к 7 годам условного срока по статье "Наемничество", сообщает пресс-служба Первомайского районного суда киргизской столицы.
"Приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 24 января 2024 года К. уулу А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 416 УК Кыргызской Республики ("Наемничество" - ред.). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет… К. уулу А. освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на 3 года", — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации суда, ранее избранная обвиняемому мера пресечения в в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.
Летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы ЛНР, которая тогда не была российским регионом. По версии следствия, там он был задействован в разведывательных операциях с использованием беспилотников, а также занимался материальным обеспечением войск на линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении он покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Судом первой и второй инстанций Кубанычбек уулу был признан виновным по статье о наемничестве и приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако в августе 2023 года Верховный суд этот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Позже в МИД РФ сообщили, что работают над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.
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20 января, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБишкекЛуганская Народная РеспубликаКиевПроисшествия
 
 
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