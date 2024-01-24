https://ria.ru/20240124/srok-1923241775.html

В Паттайе хозяйке львенка грозит тюрьма после поездки в кабриолете

В Паттайе хозяйке львенка грозит тюрьма после поездки в кабриолете - РИА Новости, 24.01.2024

В Паттайе хозяйке львенка грозит тюрьма после поездки в кабриолете

Хозяйке львенка, которого прокатил ее друг-иностранец в кабриолете по улицам туристической Паттайи, грозит тюремное заключение до полугода, сообщается на сайте... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:41

2024-01-24T16:41

2024-01-24T16:41

паттайя

чонбури (провинция)

таиланд

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Хозяйке львенка, которого прокатил ее друг-иностранец в кабриолете по улицам туристической Паттайи, грозит тюремное заключение до полугода, сообщается на сайте местного телеканала Thai PBS. Во вторник в социальных сетях появилось видео, на котором иностранец едет на кабриолете по улицам курортного города Паттайя в тайской провинции Чонбури и на заднем сидении везет львенка. Позже была установлена личность хозяйки животного и водителя автомобиля, ими стали Савангчит Косуннген и ее индийский друг. "Савангчит Косуннген нарушила законы, касающиеся выгула дикого животного в общественных местах и его перемещения без разрешения. Ей грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев и/или штраф в размере до 50 тысяч батов (1,4 тысячи долларов)", — приводит тайский телеканал Thai PBS слова главы Департамента национальных парков, дикой природы и сохранения растений Таиланда Аттхапхона Чаренчанса. Согласно местным законам, для того, чтобы содержать и выгуливать льва в общественных местах, нужно получить два разных разрешения. Уточняется, что Савангчит обращалась в департамент для оформления лицензии на выгул животного, но ее запрос еще не был одобрен. "Все дикие животные опасны и могут напасть в любое время", - предостерег Аттхапхон Чаренчанса. По его уточнению, в последнее время тайцы и иностранцы все чаще приобретают львов для личного владения. Стоимость одного льва может достигать примерно 500 тысяч батов (16,5 тысячи долларов). На сегодняшний день в провинции Чонбури четыре человека имеют лицензию на владения этими дикими животными.

https://ria.ru/20231220/lvenok-1917092738.html

https://ria.ru/20231111/rim-1908912160.html

паттайя

чонбури (провинция)

таиланд

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паттайя, чонбури (провинция), таиланд, в мире