В Паттайе хозяйке львенка грозит тюрьма после поездки в кабриолете
В Паттайе хозяйке львенка грозит тюрьма после поездки животного в кабриолете
Молодой лев. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Хозяйке львенка, которого прокатил ее друг-иностранец в кабриолете по улицам туристической Паттайи, грозит тюремное заключение до полугода, сообщается на сайте местного телеканала Thai PBS.
Во вторник в социальных сетях появилось видео, на котором иностранец едет на кабриолете по улицам курортного города Паттайя в тайской провинции Чонбури и на заднем сидении везет львенка. Позже была установлена личность хозяйки животного и водителя автомобиля, ими стали Савангчит Косуннген и ее индийский друг.
"Савангчит Косуннген нарушила законы, касающиеся выгула дикого животного в общественных местах и его перемещения без разрешения. Ей грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев и/или штраф в размере до 50 тысяч батов (1,4 тысячи долларов)", — приводит тайский телеканал Thai PBS слова главы Департамента национальных парков, дикой природы и сохранения растений Таиланда Аттхапхона Чаренчанса.
Согласно местным законам, для того, чтобы содержать и выгуливать льва в общественных местах, нужно получить два разных разрешения. Уточняется, что Савангчит обращалась в департамент для оформления лицензии на выгул животного, но ее запрос еще не был одобрен.
"Все дикие животные опасны и могут напасть в любое время", - предостерег Аттхапхон Чаренчанса.
По его уточнению, в последнее время тайцы и иностранцы все чаще приобретают львов для личного владения. Стоимость одного льва может достигать примерно 500 тысяч батов (16,5 тысячи долларов). На сегодняшний день в провинции Чонбури четыре человека имеют лицензию на владения этими дикими животными.