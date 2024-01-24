https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923302260.html
Российские войска продвинулись к западу от Кременной
Российские войска продвинулись к западу от Кременной - РИА Новости, 24.01.2024
Российские войска продвинулись к западу от Кременной
Российские войска продвинулись к западу от Кременной в направлении села Ямполовка, сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:08
2024-01-24T21:08
2024-01-24T22:09
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ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Российские войска продвинулись к западу от Кременной в направлении села Ямполовка, сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."После взятия Крахмального ВС России ожидаемо продвинулись к Берестовому, так как контроль над участком Н-26 если и не разрушил, то серьезно осложнил логистику ВСУ в этом селе и на всем плацдарме южнее", — написал он.По словам Третьякова, позиционные бои продолжались:Ранее в среду Минобороны заявило, что подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе села Ямполовка в ДНР и нанесли украинской армии поражение у населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Потери противника составили: до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
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Российские войска продвинулись к западу от Кременной
ВС России продвинулись к западу от Кременной в направлении села Ямполовка