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Российские войска продвинулись к западу от Кременной - РИА Новости, 24.01.2024
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21:08 24.01.2024 (обновлено: 22:09 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923302260.html
Российские войска продвинулись к западу от Кременной
Российские войска продвинулись к западу от Кременной - РИА Новости, 24.01.2024
Российские войска продвинулись к западу от Кременной
Российские войска продвинулись к западу от Кременной в направлении села Ямполовка, сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:08
2024-01-24T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
россия
макеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Российские войска продвинулись к западу от Кременной в направлении села Ямполовка, сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."После взятия Крахмального ВС России ожидаемо продвинулись к Берестовому, так как контроль над участком Н-26 если и не разрушил, то серьезно осложнил логистику ВСУ в этом селе и на всем плацдарме южнее", — написал он.По словам Третьякова, позиционные бои продолжались:Ранее в среду Минобороны заявило, что подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе села Ямполовка в ДНР и нанесли украинской армии поражение у населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Потери противника составили: до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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в мире, кременная, россия, макеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Россия, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Российские войска продвинулись к западу от Кременной

ВС России продвинулись к западу от Кременной в направлении села Ямполовка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Российские войска продвинулись к западу от Кременной в направлении села Ямполовка, сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"После взятия Крахмального ВС России ожидаемо продвинулись к Берестовому, так как контроль над участком Н-26 если и не разрушил, то серьезно осложнил логистику ВСУ в этом селе и на всем плацдарме южнее", — написал он.
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По словам Третьякова, позиционные бои продолжались:
  • к северо-востоку от Купянска, недалеко от Синьковки;
  • к северо-западу от Кременной, в районе Макеевки и Новоегоровки;
  • к западу от Кременной, в районе сел Терны и Торское;
  • к югу от Кременной, в районе Белогоровки и Серебряного леса;
  • к юго-западу от Кременной, в районе Дибровы.
Ранее в среду Минобороны заявило, что подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе села Ямполовка в ДНР и нанесли украинской армии поражение у населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. Потери противника составили: до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяРоссияМакеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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