https://ria.ru/20240124/sovfed-1923149653.html
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО - РИА Новости, 24.01.2024
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО
Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:50
2024-01-24T10:50
2024-01-24T10:50
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593786123_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_6d8c79fd9b7ed29edb9972b0aa637b2d.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда. Матвиенко отметила, что обязанность сенаторов — "тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывались "на земле". "А для этого нужно быть в постоянном контакте с членами семей наших военнослужащих и бойцами, вернувшимися с фронта; брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию и её разрешать. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы", - подчеркнула парламентарий.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593786123_673:731:2429:2048_1920x0_80_0_0_f1e83daef04f33222b139053c0fe1fb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, общество, россия
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО
Матвиенко: Совфед продолжит делать все для донастройки соцзащиты участников СВО
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
Матвиенко отметила, что обязанность сенаторов — "тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывались "на земле".
"А для этого нужно быть в постоянном контакте с членами семей наших военнослужащих и бойцами, вернувшимися с фронта; брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию и её разрешать. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы", - подчеркнула парламентарий.