https://ria.ru/20240124/sovfed-1923149653.html

Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО

Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО - РИА Новости, 24.01.2024

Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО

Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:50

2024-01-24T10:50

2024-01-24T10:50

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

россия

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда. Матвиенко отметила, что обязанность сенаторов — "тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывались "на земле". "А для этого нужно быть в постоянном контакте с членами семей наших военнослужащих и бойцами, вернувшимися с фронта; брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию и её разрешать. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы", - подчеркнула парламентарий.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

валентина матвиенко, совет федерации рф, общество, россия