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Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО - РИА Новости, 24.01.2024
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10:50 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/sovfed-1923149653.html
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО - РИА Новости, 24.01.2024
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО
Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:50
2024-01-24T10:50
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда. Матвиенко отметила, что обязанность сенаторов — "тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывались "на земле". "А для этого нужно быть в постоянном контакте с членами семей наших военнослужащих и бойцами, вернувшимися с фронта; брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию и её разрешать. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы", - подчеркнула парламентарий.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество, россия
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО

Матвиенко: Совфед продолжит делать все для донастройки соцзащиты участников СВО

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Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Совет Федерации продолжит делать всё для донастройки социальной и правовой защиты участников СВО, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Мы обязательно продолжим делать всё возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
Матвиенко отметила, что обязанность сенаторов — "тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывались "на земле".
"А для этого нужно быть в постоянном контакте с членами семей наших военнослужащих и бойцами, вернувшимися с фронта; брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию и её разрешать. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы", - подчеркнула парламентарий.
 
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбществоРоссия
 
 
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