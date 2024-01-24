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Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:18 24.01.2024 (обновлено: 10:35 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/sovfed-1923144785.html
Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году
Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024
Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году
От имени Совфеда было отправлено большое количество приглашений иностранным экспертам для наблюдения на выборах президента РФ, страна в этом заинтересована,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:18
2024-01-24T10:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. От имени Совфеда было отправлено большое количество приглашений иностранным экспертам для наблюдения на выборах президента РФ, страна в этом заинтересована, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Вместе с тем, мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии, и иностранные эксперты. От имени Совета Федерации мы направили уже большое количество приглашений", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году

Матвиенко: СФ отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в РФ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. От имени Совфеда было отправлено большое количество приглашений иностранным экспертам для наблюдения на выборах президента РФ, страна в этом заинтересована, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Вместе с тем, мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии, и иностранные эксперты. От имени Совета Федерации мы направили уже большое количество приглашений", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Слуцкий презентовал свой избирательный штаб
23 января, 17:29
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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