Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году
Матвиенко: СФ отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. От имени Совфеда было отправлено большое количество приглашений иностранным экспертам для наблюдения на выборах президента РФ, страна в этом заинтересована, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Вместе с тем, мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии, и иностранные эксперты. От имени Совета Федерации мы направили уже большое количество приглашений", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.