https://ria.ru/20240124/sovfed-1923144785.html

Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году

Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024

Совфед отправил приглашения иностранным наблюдателям на выборы в 2024 году

От имени Совфеда было отправлено большое количество приглашений иностранным экспертам для наблюдения на выборах президента РФ, страна в этом заинтересована,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:18

2024-01-24T10:18

2024-01-24T10:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. От имени Совфеда было отправлено большое количество приглашений иностранным экспертам для наблюдения на выборах президента РФ, страна в этом заинтересована, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Вместе с тем, мы заинтересованы в том, чтобы для наблюдения за выборами к нам приехали и зарубежные парламентарии, и иностранные эксперты. От имени Совета Федерации мы направили уже большое количество приглашений", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240123/shtab-1923037803.html

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политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов