https://ria.ru/20240124/snegopad-1923163981.html
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 24.01.2024
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, из-за колебаний температуры между положительными и отрицательными отместками в среду может... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:45
2024-01-24T11:45
2024-01-24T11:45
городское хозяйство москвы
москва
снегопад в москве
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, из-за колебаний температуры между положительными и отрицательными отместками в среду может образоваться гололедица, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении. Сообщается, что места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями. Пешеходов попросили быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения. "Сегодня температура воздуха составит от минус 1 градуса до плюс 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Возможны незначительные осадки", - сообщается в тексте. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html
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городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Снегопад в Москве
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, из-за колебаний температуры между положительными и отрицательными отместками в среду может образоваться гололедица, сообщается в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства столицы.
"Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями. Пешеходов попросили быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.
"Сегодня температура воздуха составит от минус 1 градуса до плюс 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Возможны незначительные осадки", - сообщается в тексте.
Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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