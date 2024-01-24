https://ria.ru/20240124/snegopad-1923163981.html

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 24.01.2024

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, из-за колебаний температуры между положительными и отрицательными отместками в среду может... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:45

2024-01-24T11:45

2024-01-24T11:45

городское хозяйство москвы

москва

снегопад в москве

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве, из-за колебаний температуры между положительными и отрицательными отместками в среду может образоваться гололедица, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в сообщении. Сообщается, что места проведения работ огородили лентами и специальными заграждениями. Пешеходов попросили быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения. "Сегодня температура воздуха составит от минус 1 градуса до плюс 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Возможны незначительные осадки", - сообщается в тексте. Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html

https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html

москва

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городское хозяйство москвы, москва, снегопад в москве