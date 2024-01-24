https://ria.ru/20240124/siriya-1923308210.html
Пентагон опроверг сообщения о выводе войск из Сирии
Пентагон опроверг сообщения о выводе войск из Сирии - РИА Новости, 24.01.2024
Пентагон опроверг сообщения о выводе войск из Сирии
Появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии являются недостоверными, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:52
2024-01-24T21:52
2024-01-24T22:03
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии являются недостоверными, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель Пентагона."Нет, данные сообщения ошибочны", - сказал представитель военного ведомства США.Издание Al Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy в среду опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии. По их данным, сейчас в администрации США проводятся обсуждения того, когда и на каких условиях могут быть выведены войска, при том что окончательное решение на данный счет еще не принято.
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США, Министерство обороны США, Сирия, В мире, Вашингтон (штат)
Пентагон опроверг сообщения о выводе войск из Сирии
Пентагон назвал сообщения о выводе американских войск из Сирии ошибочными
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Появившиеся в СМИ публикации о том, что США якобы рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии являются недостоверными, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель Пентагона.
"Нет, данные сообщения ошибочны", - сказал представитель военного ведомства США.
Издание Al Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy в среду опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии. По их данным, сейчас в администрации США проводятся обсуждения того, когда и на каких условиях могут быть выведены войска, при том что окончательное решение на данный счет еще не принято.
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