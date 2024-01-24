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Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии - РИА Новости, 24.01.2024
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07:50 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/siriya-1923126300.html
Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии
Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии - РИА Новости, 24.01.2024
Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии
На встрече по Сирии в астанинском формате важное значение будет уделено переговорам со странами-наблюдателями, заявил специальный представитель президента РФ по РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:50
2024-01-24T07:50
сирия
иордания
россия
александр лаврентьев
в мире
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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. На встрече по Сирии в астанинском формате важное значение будет уделено переговорам со странами-наблюдателями, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Немаловажное значение будет предано в ходе мероприятия встречам со странами-наблюдателями", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга. Он отметил, что в первую очередь это встреча с делегацией Иордании с учетом "достаточно сложной ситуации на границе между Сирией и Иорданией, участившимися случаями наркотрафика, которые доставляют проблемы странам региона". С ливанской стороной, отметил Лаврентьев, обсудят "большой поток сирийских беженцев, которые находятся на территории Ливана". По его словам, проблему с беженцами необходимо решать, потому что она создает "головную боль" центральному правительству Ливана. "С Ираком большой комплекс вопросов. Он связан с борьбой с террористическими группировками и с той угрозой, которая исходит из сирийско-иракского приграничья", - добавил он. Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.
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сирия, иордания, россия, александр лаврентьев, в мире
Сирия, Иордания, Россия, Александр Лаврентьев, В мире
Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии

Лаврентьев: важное значение на встрече по Сирии уделят странам-наблюдателям

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. На встрече по Сирии в астанинском формате важное значение будет уделено переговорам со странами-наблюдателями, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
«
"Немаловажное значение будет предано в ходе мероприятия встречам со странами-наблюдателями", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга.
Он отметил, что в первую очередь это встреча с делегацией Иордании с учетом "достаточно сложной ситуации на границе между Сирией и Иорданией, участившимися случаями наркотрафика, которые доставляют проблемы странам региона".
С ливанской стороной, отметил Лаврентьев, обсудят "большой поток сирийских беженцев, которые находятся на территории Ливана". По его словам, проблему с беженцами необходимо решать, потому что она создает "головную боль" центральному правительству Ливана.
Ираком большой комплекс вопросов. Он связан с борьбой с террористическими группировками и с той угрозой, которая исходит из сирийско-иракского приграничья", - добавил он.
Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.
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