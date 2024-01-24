Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии
Лаврентьев: важное значение на встрече по Сирии уделят странам-наблюдателям
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. На встрече по Сирии в астанинском формате важное значение будет уделено переговорам со странами-наблюдателями, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
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"Немаловажное значение будет предано в ходе мероприятия встречам со странами-наблюдателями", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга.
Он отметил, что в первую очередь это встреча с делегацией Иордании с учетом "достаточно сложной ситуации на границе между Сирией и Иорданией, участившимися случаями наркотрафика, которые доставляют проблемы странам региона".
С ливанской стороной, отметил Лаврентьев, обсудят "большой поток сирийских беженцев, которые находятся на территории Ливана". По его словам, проблему с беженцами необходимо решать, потому что она создает "головную боль" центральному правительству Ливана.
"С Ираком большой комплекс вопросов. Он связан с борьбой с террористическими группировками и с той угрозой, которая исходит из сирийско-иракского приграничья", - добавил он.
Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.