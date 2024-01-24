https://ria.ru/20240124/siriya-1923126300.html

Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии

Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии - РИА Новости, 24.01.2024

Спецпредставитель Путина назвал приоритеты на предстоящей встрече по Сирии

На встрече по Сирии в астанинском формате важное значение будет уделено переговорам со странами-наблюдателями, заявил специальный представитель президента РФ по РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:50

2024-01-24T07:50

2024-01-24T07:50

сирия

иордания

россия

александр лаврентьев

в мире

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АСТАНА, 24 янв - РИА Новости. На встрече по Сирии в астанинском формате важное значение будет уделено переговорам со странами-наблюдателями, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Немаловажное значение будет предано в ходе мероприятия встречам со странами-наблюдателями", - сказал Лаврентьев в ходе брифинга. Он отметил, что в первую очередь это встреча с делегацией Иордании с учетом "достаточно сложной ситуации на границе между Сирией и Иорданией, участившимися случаями наркотрафика, которые доставляют проблемы странам региона". С ливанской стороной, отметил Лаврентьев, обсудят "большой поток сирийских беженцев, которые находятся на территории Ливана". По его словам, проблему с беженцами необходимо решать, потому что она создает "головную боль" центральному правительству Ливана. "С Ираком большой комплекс вопросов. Он связан с борьбой с террористическими группировками и с той угрозой, которая исходит из сирийско-иракского приграничья", - добавил он. Двадцать первый раунд астанинских переговоров по Сирии проходит в столице Казахстана 24-25 января.

https://ria.ru/20240124/lavrentev-1923124448.html

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сирия, иордания, россия, александр лаврентьев, в мире