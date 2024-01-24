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Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост - РИА Новости, 24.01.2024
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18:55 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/sholts-1923283440.html
Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост
Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост - РИА Новости, 24.01.2024
Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Zeit, что не намерен досрочно покидать свой пост или выносить в парламент вопрос о вотуме доверия своему... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:55
2024-01-24T18:55
в мире
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Zeit, что не намерен досрочно покидать свой пост или выносить в парламент вопрос о вотуме доверия своему правительству. Ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником. Сообщения в СМИ о встрече, где якобы обсуждались вопросы о смене канцлера или голосовании по вотуму доверия, Шольц назвал "сказками". На вопрос, не думал ли он все бросить, канцлер ответил "нет". "У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако Ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет", - ответил Шольц на уточняющий вопрос. В декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывали и другие оппозиционные силы, например, правая партия "Альтернатива для Германии". В начале января издание Bild опубликовало результаты опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому 64,3% респондентов высказались за замену Шольца на Писториуса.
https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html
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в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост

Шольц заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку с поста канцлера

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Zeit, что не намерен досрочно покидать свой пост или выносить в парламент вопрос о вотуме доверия своему правительству.
Ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Шольцу осталось выбрать время для отставки
9 января, 08:00
Сообщения в СМИ о встрече, где якобы обсуждались вопросы о смене канцлера или голосовании по вотуму доверия, Шольц назвал "сказками". На вопрос, не думал ли он все бросить, канцлер ответил "нет". "У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако Ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет", - ответил Шольц на уточняющий вопрос.
В декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывали и другие оппозиционные силы, например, правая партия "Альтернатива для Германии".
В начале января издание Bild опубликовало результаты опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому 64,3% респондентов высказались за замену Шольца на Писториуса.
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