Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост
Шольц заявил, что не планирует досрочно уходить в отставку с поста канцлера
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Zeit, что не намерен досрочно покидать свой пост или выносить в парламент вопрос о вотуме доверия своему правительству.
Ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником.
Сообщения в СМИ о встрече, где якобы обсуждались вопросы о смене канцлера или голосовании по вотуму доверия, Шольц назвал "сказками". На вопрос, не думал ли он все бросить, канцлер ответил "нет". "У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако Ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет", - ответил Шольц на уточняющий вопрос.
В декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывали и другие оппозиционные силы, например, правая партия "Альтернатива для Германии".
В начале января издание Bild опубликовало результаты опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому 64,3% респондентов высказались за замену Шольца на Писториуса.