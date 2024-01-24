https://ria.ru/20240124/sholts-1923283440.html

Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост

Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост - РИА Новости, 24.01.2024

Шольц заявил, что не намерен досрочно покидать пост

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Zeit, что не намерен досрочно покидать свой пост или выносить в парламент вопрос о вотуме доверия своему... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:55

2024-01-24T18:55

2024-01-24T18:55

в мире

германия

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55d69f247850e8748487b763ef710766.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Zeit, что не намерен досрочно покидать свой пост или выносить в парламент вопрос о вотуме доверия своему правительству. Ранее ряд изданий сообщали, что Шольц может досрочно покинуть пост канцлера в 2024 году, при этом министр обороны Борис Писториус назывался наиболее вероятным преемником. Сообщения в СМИ о встрече, где якобы обсуждались вопросы о смене канцлера или голосовании по вотуму доверия, Шольц назвал "сказками". На вопрос, не думал ли он все бросить, канцлер ответил "нет". "У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако Ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет", - ответил Шольц на уточняющий вопрос. В декабре глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца трансформировать достигнутые с федеральными землями договоренности по миграционным вопросам в законопроекты и увязать их принятие с вотумом доверия самому Шольцу в парламенте. Кроме того, к смене правительства и досрочным выборам призывали и другие оппозиционные силы, например, правая партия "Альтернатива для Германии". В начале января издание Bild опубликовало результаты опроса, проведенного институтом INSA, согласно которому 64,3% респондентов высказались за замену Шольца на Писториуса.

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html

https://ria.ru/20231024/germaniya-1904788521.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, олаф шольц