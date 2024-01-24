https://ria.ru/20240124/shkolnitsa-1923246745.html

Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве

Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве - РИА Новости, 24.01.2024

Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проконтролирует ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой подозревают мужа ее бабушки,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:50

2024-01-24T16:50

2024-01-24T18:11

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проконтролирует ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой подозревают мужа ее бабушки, об этом она сообщила РИА Новости."Это ужасно. В ситуации разбираются правоохранительные органы. <...> Я, со своей стороны, также возьму ситуацию на контроль. Девочку 14-летнюю очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама — законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели? Да, задержан подозреваемый, но они жили вместе в одной квартире. Люди, которые должны были защитить ребенка, — где они были?" — сказала Ярославская.По словам омбудсмена, при необходимости она встретится с пострадавшей и окажет ей помощь.Ранее в среду газета "МК" написала, что в Москве 14-летняя девочка забеременела от "63-летнего мужа бабушки".

https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ольга ярославская