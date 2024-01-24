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Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
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16:50 24.01.2024 (обновлено: 18:11 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/shkolnitsa-1923246745.html
Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве
Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве - РИА Новости, 24.01.2024
Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проконтролирует ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой подозревают мужа ее бабушки,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:50
2024-01-24T18:11
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проконтролирует ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой подозревают мужа ее бабушки, об этом она сообщила РИА Новости."Это ужасно. В ситуации разбираются правоохранительные органы. &lt;...&gt; Я, со своей стороны, также возьму ситуацию на контроль. Девочку 14-летнюю очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама — законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели? Да, задержан подозреваемый, но они жили вместе в одной квартире. Люди, которые должны были защитить ребенка, — где они были?" — сказала Ярославская.По словам омбудсмена, при необходимости она встретится с пострадавшей и окажет ей помощь.Ранее в среду газета "МК" написала, что в Москве 14-летняя девочка забеременела от "63-летнего мужа бабушки".
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Омбудсмен прокомментировала ситуацию с беременной школьницей в Москве

Омбудсмен Ярославская проконтролирует ситуацию с беременной школьницей в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проконтролирует ситуацию с беременной школьницей, в растлении которой подозревают мужа ее бабушки, об этом она сообщила РИА Новости.
"Это ужасно. В ситуации разбираются правоохранительные органы. <...> Я, со своей стороны, также возьму ситуацию на контроль. Девочку 14-летнюю очень жаль, но у меня вопрос: если они все вместе жили, то где была мама — законный представитель дочери? Почему так получилось, что взрослые женщины этого не видели? Да, задержан подозреваемый, но они жили вместе в одной квартире. Люди, которые должны были защитить ребенка, — где они были?" — сказала Ярославская.
По словам омбудсмена, при необходимости она встретится с пострадавшей и окажет ей помощь.
Ранее в среду газета "МК" написала, что в Москве 14-летняя девочка забеременела от "63-летнего мужа бабушки".
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