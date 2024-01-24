https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html

Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи

Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи - РИА Новости, 24.01.2024

Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи

Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:48

2024-01-24T15:48

2024-01-24T17:23

общество

михаил мамонов

вциом

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916805993_0:173:3113:1924_1920x0_80_0_0_491f0ec1457512ac784e00adfc5b447e.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Когда мы пытаемся оценить отношение к семье как институту, то показатель значимости семьи, важности семьи существенно увеличивается. 87% россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи", - сообщил Мамонов на круглом столе ЭИСИ на тему: "Год семьи: что ждет российские семьи?" Кроме того, восемь из десяти (82%) респондентов считают, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, а по мнению 15% опрошенных, семья в ее традиционном понимании – это пережиток прошлого. Мнения о том, что семейные ценности нужно сохранять и передавать новым поколениям, придерживаются 76% россиян, 82% ответили, что важно сохранять культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность. Девять из десяти (90%) респондентов декларируют, что в семье должны быть дети, причем 50% считают, что в семье должно быть трое и более детей. Воспитанием детей, по мнению 93% россиян, в равной степени должны заниматься и мужчина, и женщина, 5% считают, что воспитанием должна заниматься больше женщина, 2% придерживаются мнения, что больше заниматься воспитанием детей должен мужчина. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240124/zakonoproekt-1923165580.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил мамонов, вциом, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы