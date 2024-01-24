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Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи - РИА Новости, 24.01.2024
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи
Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:48
2024-01-24T15:48
2024-01-24T17:23
общество
михаил мамонов
вциом
социальный навигатор
год семьи
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Когда мы пытаемся оценить отношение к семье как институту, то показатель значимости семьи, важности семьи существенно увеличивается. 87% россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи", - сообщил Мамонов на круглом столе ЭИСИ на тему: "Год семьи: что ждет российские семьи?" Кроме того, восемь из десяти (82%) респондентов считают, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, а по мнению 15% опрошенных, семья в ее традиционном понимании – это пережиток прошлого. Мнения о том, что семейные ценности нужно сохранять и передавать новым поколениям, придерживаются 76% россиян, 82% ответили, что важно сохранять культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность. Девять из десяти (90%) респондентов декларируют, что в семье должны быть дети, причем 50% считают, что в семье должно быть трое и более детей. Воспитанием детей, по мнению 93% россиян, в равной степени должны заниматься и мужчина, и женщина, 5% считают, что воспитанием должна заниматься больше женщина, 2% придерживаются мнения, что больше заниматься воспитанием детей должен мужчина. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, михаил мамонов, вциом, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Михаил Мамонов, ВЦИОМ, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи
ВЦИОМ: 87% россиян считают важнейшей жизненной целью создание семьи
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ
Михаил Мамонов.
«
"Когда мы пытаемся оценить отношение к семье как институту, то показатель значимости семьи, важности семьи существенно увеличивается. 87% россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи", - сообщил Мамонов на круглом столе ЭИСИ на тему: "Год семьи: что ждет российские семьи?"
Кроме того, восемь из десяти (82%) респондентов считают, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, а по мнению 15% опрошенных, семья в ее традиционном понимании – это пережиток прошлого.
Мнения о том, что семейные ценности нужно сохранять и передавать новым поколениям, придерживаются 76% россиян, 82% ответили, что важно сохранять культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.
Девять из десяти (90%) респондентов декларируют, что в семье должны быть дети, причем 50% считают, что в семье должно быть трое и более детей.
Воспитанием детей, по мнению 93% россиян, в равной степени должны заниматься и мужчина, и женщина, 5% считают, что воспитанием должна заниматься больше женщина, 2% придерживаются мнения, что больше заниматься воспитанием детей должен мужчина.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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