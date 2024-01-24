Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 24.01.2024 (обновлено: 17:23 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/semya-1923229538.html
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи - РИА Новости, 24.01.2024
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи
Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:48
2024-01-24T17:23
общество
михаил мамонов
вциом
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916805993_0:173:3113:1924_1920x0_80_0_0_491f0ec1457512ac784e00adfc5b447e.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. "Когда мы пытаемся оценить отношение к семье как институту, то показатель значимости семьи, важности семьи существенно увеличивается. 87% россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи", - сообщил Мамонов на круглом столе ЭИСИ на тему: "Год семьи: что ждет российские семьи?" Кроме того, восемь из десяти (82%) респондентов считают, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, а по мнению 15% опрошенных, семья в ее традиционном понимании – это пережиток прошлого. Мнения о том, что семейные ценности нужно сохранять и передавать новым поколениям, придерживаются 76% россиян, 82% ответили, что важно сохранять культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность. Девять из десяти (90%) респондентов декларируют, что в семье должны быть дети, причем 50% считают, что в семье должно быть трое и более детей. Воспитанием детей, по мнению 93% россиян, в равной степени должны заниматься и мужчина, и женщина, 5% считают, что воспитанием должна заниматься больше женщина, 2% придерживаются мнения, что больше заниматься воспитанием детей должен мужчина. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240124/zakonoproekt-1923165580.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916805993_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4ae71a1005e3a05ec808c207f790907b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мамонов, вциом, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Михаил Мамонов, ВЦИОМ, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Опрос показал, сколько россиян видят главной жизненной целью создание семьи

ВЦИОМ: 87% россиян считают важнейшей жизненной целью создание семьи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорожане гуляют во время снегопада в Краснодаре
Горожане гуляют во время снегопада в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Горожане гуляют во время снегопада в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Большинство (87%) россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи, 90% россиян уверены, что в семье должны быть дети, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.
«
"Когда мы пытаемся оценить отношение к семье как институту, то показатель значимости семьи, важности семьи существенно увеличивается. 87% россиян считают, что одной из важнейших целей для человека является создание семьи", - сообщил Мамонов на круглом столе ЭИСИ на тему: "Год семьи: что ждет российские семьи?"
Кроме того, восемь из десяти (82%) респондентов считают, что как бы ни менялся мир, традиционная семья всегда будет современной, а по мнению 15% опрошенных, семья в ее традиционном понимании – это пережиток прошлого.
Мнения о том, что семейные ценности нужно сохранять и передавать новым поколениям, придерживаются 76% россиян, 82% ответили, что важно сохранять культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.
Девять из десяти (90%) респондентов декларируют, что в семье должны быть дети, причем 50% считают, что в семье должно быть трое и более детей.
Воспитанием детей, по мнению 93% россиян, в равной степени должны заниматься и мужчина, и женщина, 5% считают, что воспитанием должна заниматься больше женщина, 2% придерживаются мнения, что больше заниматься воспитанием детей должен мужчина.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 23 января 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
Вчера, 11:52
 
ОбществоМихаил МамоновВЦИОМСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала