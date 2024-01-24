Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King
Глава минобороны ФРГ Писториус пообещал дать Украине шесть вертолетов Sea King
© Фото : U.S. Navy photo / Lt. j.g. Brett DawsonВертолет Sikorsky CH-124 Sea King
© Фото : U.S. Navy photo / Lt. j.g. Brett Dawson
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ.
Как пишет министерство в соцсети X, Писториус "пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King" на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая прошла во вторник.
"Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - цитирует министерство слова Писториуса.
Министр заявил о том, что для защиты украинского населения и инфраструктуры приоритетом остается и противовоздушная оборона, и призвал нарастить темп оборонного производства.
При этом дата начала поставок Sea King не уточняется.
Согласно информации на сайте бундесвера, с 2020 года вертолет выводят из эксплуатации и заменяют на модель NH-90 NTH Sea Lion.
Согласно информации на сайте бундесвера, с 2020 года вертолет выводят из эксплуатации и заменяют на модель NH-90 NTH Sea Lion.
Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече контактной группы призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.