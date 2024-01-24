https://ria.ru/20240124/sea_king-1923104451.html

Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King

Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King - РИА Новости, 24.01.2024

Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:35

2024-01-24T00:35

2024-01-24T05:56

украина

германия

россия

борис писториус

рустем умеров

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570784831_0:116:2256:1385_1920x0_80_0_0_f833ca049224f20fa8a6f95f92b73644.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ. Как пишет министерство в соцсети X, Писториус "пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King" на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая прошла во вторник. "Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - цитирует министерство слова Писториуса. Министр заявил о том, что для защиты украинского населения и инфраструктуры приоритетом остается и противовоздушная оборона, и призвал нарастить темп оборонного производства.При этом дата начала поставок Sea King не уточняется. Согласно информации на сайте бундесвера, с 2020 года вертолет выводят из эксплуатации и заменяют на модель NH-90 NTH Sea Lion.Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече контактной группы призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.

https://ria.ru/20240118/taurus-1922158012.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, германия, россия, борис писториус, рустем умеров, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире