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Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King - РИА Новости, 24.01.2024
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00:35 24.01.2024 (обновлено: 05:56 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/sea_king-1923104451.html
Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King
Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King - РИА Новости, 24.01.2024
Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King
Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:35
2024-01-24T05:56
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рустем умеров
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ. Как пишет министерство в соцсети X, Писториус "пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King" на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая прошла во вторник. "Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - цитирует министерство слова Писториуса. Министр заявил о том, что для защиты украинского населения и инфраструктуры приоритетом остается и противовоздушная оборона, и призвал нарастить темп оборонного производства.При этом дата начала поставок Sea King не уточняется. Согласно информации на сайте бундесвера, с 2020 года вертолет выводят из эксплуатации и заменяют на модель NH-90 NTH Sea Lion.Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече контактной группы призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
https://ria.ru/20240118/taurus-1922158012.html
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украина, германия, россия, борис писториус, рустем умеров, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Германия пообещала поставить Украине шесть вертолетов Sea King

Глава минобороны ФРГ Писториус пообещал дать Украине шесть вертолетов Sea King

© Фото : U.S. Navy photo / Lt. j.g. Brett DawsonВертолет Sikorsky CH-124 Sea King
Вертолет Sikorsky CH-124 Sea King - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : U.S. Navy photo / Lt. j.g. Brett Dawson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ.
Как пишет министерство в соцсети X, Писториус "пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King" на онлайн-встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая прошла во вторник.
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"Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - цитирует министерство слова Писториуса.
Министр заявил о том, что для защиты украинского населения и инфраструктуры приоритетом остается и противовоздушная оборона, и призвал нарастить темп оборонного производства.
При этом дата начала поставок Sea King не уточняется.

Согласно информации на сайте бундесвера, с 2020 года вертолет выводят из эксплуатации и заменяют на модель NH-90 NTH Sea Lion.
Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров на встрече контактной группы призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
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