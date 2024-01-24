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СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 24.01.2024
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16:11 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923234015.html
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
Новые санкции ЕС против РФ, которые в блоке хотят одобрить к 24 февраля, вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, введение ограничений... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:11
2024-01-24T16:11
россия
польша
киев
евросоюз
совет европы
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ, которые в блоке хотят одобрить к 24 февраля, вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, введение ограничений против других позиций также может быть смягчено, чтобы заручиться поддержкой нового пакета всеми странами на фоне того, как ранее некоторые члены ЕС выступали против санкций, например, в отношении ядерного топлива и СПГ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. Накануне газета Politico сообщала, что новый пакет санкций ЕС против России нацелен в том числе на российскую алюминиевую продукцию. "Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии", - говорится в материале. Кроме того, в рамках новых санкций ЕС планируется расширить список попадающих под ограничения физических и юридических лиц. В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.
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россия, польша, киев, евросоюз, совет европы, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Польша, Киев, Евросоюз, Совет Европы, Санкции в отношении России, В мире
СМИ раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций ЕС

FT: новые санкции ЕС против РФ не будут включать запрет на импорт алюминия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ, которые в блоке хотят одобрить к 24 февраля, вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, введение ограничений против других позиций также может быть смягчено, чтобы заручиться поддержкой нового пакета всеми странами на фоне того, как ранее некоторые члены ЕС выступали против санкций, например, в отношении ядерного топлива и СПГ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
Накануне газета Politico сообщала, что новый пакет санкций ЕС против России нацелен в том числе на российскую алюминиевую продукцию.
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"Он вряд ли будет включать запрет на импорт российского алюминия, о котором просили Польша и страны Балтии", - говорится в материале.
Кроме того, в рамках новых санкций ЕС планируется расширить список попадающих под ограничения физических и юридических лиц.
В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
В МИД РФ заявили, что в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.
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