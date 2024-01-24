https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923180875.html

ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник

ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2024

ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили продление еще на шесть месяцев (до конца июля 2024 года) введенных еще в 2014... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:49

2024-01-24T12:49

2024-01-24T12:56

в мире

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

европа

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили продление еще на шесть месяцев (до конца июля 2024 года) введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, сообщил РИА Новости европейский источник."Да, этот пункт был утвержден", - сказал он.Как следует из повестки заседания, пункт о продлении санкций, который звучит как "решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение", числился среди не требующих предварительных дискуссий и был утвержден автоматически.Последний раз такие санкции продлевались на шесть месяцев до 31 января 2024 года в конце июля прошлого года.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20240123/aktivy-1922957865.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, европа, владимир путин