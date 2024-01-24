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ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2024
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12:49 24.01.2024 (обновлено: 12:56 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/sanktsii-1923180875.html
ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник
ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник - РИА Новости, 24.01.2024
ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили продление еще на шесть месяцев (до конца июля 2024 года) введенных еще в 2014... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:49
2024-01-24T12:56
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили продление еще на шесть месяцев (до конца июля 2024 года) введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, сообщил РИА Новости европейский источник."Да, этот пункт был утвержден", - сказал он.Как следует из повестки заседания, пункт о продлении санкций, который звучит как "решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение", числился среди не требующих предварительных дискуссий и был утвержден автоматически.Последний раз такие санкции продлевались на шесть месяцев до 31 января 2024 года в конце июля прошлого года.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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в мире, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, европа, владимир путин
В мире, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Европа, Владимир Путин
ЕС утвердил продление экономических санкций против России, сообщил источник

Постпреды ЕС утвердили продление на 6 месяцев экономических санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду утвердили продление еще на шесть месяцев (до конца июля 2024 года) введенных еще в 2014 году экономических санкций против России, которые с тех пор многократно расширялись, сообщил РИА Новости европейский источник.
«
"Да, этот пункт был утвержден", - сказал он.
Как следует из повестки заседания, пункт о продлении санкций, который звучит как "решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине. Утверждение", числился среди не требующих предварительных дискуссий и был утвержден автоматически.
Последний раз такие санкции продлевались на шесть месяцев до 31 января 2024 года в конце июля прошлого года.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
СМИ: в ЕС согласились на налогообложение доходов от российских активов
23 января, 13:44
 
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