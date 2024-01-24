https://ria.ru/20240124/samp-t-1923241378.html

Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T

Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T

Российские военные впервые сообщили об уничтожении в зоне специальной военной операции французского зенитного ракетного комплекса SAMP-T. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:40

2024-01-24T16:40

2024-01-24T17:27

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные впервые сообщили об уничтожении в зоне специальной военной операции французского зенитного ракетного комплекса SAMP-T."В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства", — говорится в сводке военного ведомства.ЗРК SAMP-T предназначен для противовоздушной обороны войск и механизированных соединений, находящихся на марше, а также обеспечения противовоздушного прикрытия стационарных объектов.О том, что этот франко-итальянский ракетный комплекс доставили на Украину и подготовили к работе, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в июне 2023 года.Как писали итальянские СМИ, Париж и Рим предоставили Киеву систему ПВО c зенитными ракетами "Астер" общей стоимостью 800 миллионов евро. В Москве не раз отмечали, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1923004624.html

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Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина