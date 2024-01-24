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Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 24.01.2024 (обновлено: 17:27 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/samp-t-1923241378.html
Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T
Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T - РИА Новости, 24.01.2024
Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T
Российские военные впервые сообщили об уничтожении в зоне специальной военной операции французского зенитного ракетного комплекса SAMP-T. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:40
2024-01-24T17:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные впервые сообщили об уничтожении в зоне специальной военной операции французского зенитного ракетного комплекса SAMP-T."В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства", — говорится в сводке военного ведомства.ЗРК SAMP-T предназначен для противовоздушной обороны войск и механизированных соединений, находящихся на марше, а также обеспечения противовоздушного прикрытия стационарных объектов.О том, что этот франко-итальянский ракетный комплекс доставили на Украину и подготовили к работе, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в июне 2023 года.Как писали итальянские СМИ, Париж и Рим предоставили Киеву систему ПВО c зенитными ракетами "Астер" общей стоимостью 800 миллионов евро. В Москве не раз отмечали, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1923004624.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Минобороны впервые сообщило об уничтожении французского ЗРК SAMP-T

Минобороны: в зоне СВО был уничтожен французский ЗРК SAMP-T

© AFP 2024 / THOMAS SAMSONФрнацузская система ПВО SAMP-T
Фрнацузская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Фрнацузская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские военные впервые сообщили об уничтожении в зоне специальной военной операции французского зенитного ракетного комплекса SAMP-T.
«
"В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства", — говорится в сводке военного ведомства.
ЗРК SAMP-T предназначен для противовоздушной обороны войск и механизированных соединений, находящихся на марше, а также обеспечения противовоздушного прикрытия стационарных объектов.
О том, что этот франко-итальянский ракетный комплекс доставили на Украину и подготовили к работе, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в июне 2023 года.
Как писали итальянские СМИ, Париж и Рим предоставили Киеву систему ПВО c зенитными ракетами "Астер" общей стоимостью 800 миллионов евро.
В Москве не раз отмечали, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, поставляя оружие и тренируя военнослужащих ВСУ на своей территории.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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