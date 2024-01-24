https://ria.ru/20240124/samolet-1923193319.html

Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом

Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом - РИА Новости, 24.01.2024

Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом

Инцидент с крушением военного самолета не затронул школу в попавшем на видео селе Яблоново Белгородской области, поскольку ЧП произошло на расстоянии, рассказал РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:41

2024-01-24T13:41

2024-01-24T13:41

специальная военная операция на украине

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Инцидент с крушением военного самолета не затронул школу в попавшем на видео селе Яблоново Белгородской области, поскольку ЧП произошло на расстоянии, рассказал РИА Новости директор Яблоновской средней школы Иван Куликов. Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Село Яблоново Корочановского района, включая панораму местного храма Великомученика Димитрия Солунского, попало на видео с крушением самолета, снятое очевидцами. По кадрам создается впечатление, что взрыв произошел где-то неподалеку. Куликов ответил отрицательно на вопросы о том, пострадало ли здание школы и пришлось ли отменять уроки и распускать учеников. "Это было далеко от нас. У нас все штатно", - сказал собеседник. Он отметил, что сам взрыва не видел и не слышал, но ему рассказали коллеги. Настоятель храма отец Георгий поведал РИА Новости, что самолет упал километрах в пяти-семи от Яблоново, "в полях". "Не затронуло ни храм, ни село", - сказал священник и добавил, что падения самолета не видел, но слышал громкий звук взрыва.

https://ria.ru/20240124/il-76-1923191227.html

https://ria.ru/20240124/belgorod-1923185828.html

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крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, белгород