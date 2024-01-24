Рейтинг@Mail.ru
Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/samolet-1923193319.html
Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом
Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом - РИА Новости, 24.01.2024
Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом
Инцидент с крушением военного самолета не затронул школу в попавшем на видео селе Яблоново Белгородской области, поскольку ЧП произошло на расстоянии, рассказал РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:41
2024-01-24T13:41
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923178100_0:295:1612:1202_1920x0_80_0_0_023055bb87103c1f0caf5857aed308cc.jpg
БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Инцидент с крушением военного самолета не затронул школу в попавшем на видео селе Яблоново Белгородской области, поскольку ЧП произошло на расстоянии, рассказал РИА Новости директор Яблоновской средней школы Иван Куликов. Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России. Село Яблоново Корочановского района, включая панораму местного храма Великомученика Димитрия Солунского, попало на видео с крушением самолета, снятое очевидцами. По кадрам создается впечатление, что взрыв произошел где-то неподалеку. Куликов ответил отрицательно на вопросы о том, пострадало ли здание школы и пришлось ли отменять уроки и распускать учеников. "Это было далеко от нас. У нас все штатно", - сказал собеседник. Он отметил, что сам взрыва не видел и не слышал, но ему рассказали коллеги. Настоятель храма отец Георгий поведал РИА Новости, что самолет упал километрах в пяти-семи от Яблоново, "в полях". "Не затронуло ни храм, ни село", - сказал священник и добавил, что падения самолета не видел, но слышал громкий звук взрыва.
https://ria.ru/20240124/il-76-1923191227.html
https://ria.ru/20240124/belgorod-1923185828.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923178100_0:256:1612:1465_1920x0_80_0_0_f768e953773b83e8f4b8cf2802a04552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Белгород
Падение Ил-76 не затронуло школу в селе Яблоново под Белгородом

Инцидент с крушением самолета не затронул школу в селе Яблоново под Белгородом

Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 янв – РИА Новости. Инцидент с крушением военного самолета не затронул школу в попавшем на видео селе Яблоново Белгородской области, поскольку ЧП произошло на расстоянии, рассказал РИА Новости директор Яблоновской средней школы Иван Куликов.
Транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ с 65 украинскими пленными, которых везли для обмена, экипажем и сопровождающими потерпел крушение в Белгородской области, сообщили ранее в среду в Минобороны России.
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Госдуме заявили, что следом за упавшим Ил-76 летел еще один самолет
Вчера, 13:31
Село Яблоново Корочановского района, включая панораму местного храма Великомученика Димитрия Солунского, попало на видео с крушением самолета, снятое очевидцами. По кадрам создается впечатление, что взрыв произошел где-то неподалеку.
Куликов ответил отрицательно на вопросы о том, пострадало ли здание школы и пришлось ли отменять уроки и распускать учеников. "Это было далеко от нас. У нас все штатно", - сказал собеседник.
Он отметил, что сам взрыва не видел и не слышал, но ему рассказали коллеги.
Настоятель храма отец Георгий поведал РИА Новости, что самолет упал километрах в пяти-семи от Яблоново, "в полях". "Не затронуло ни храм, ни село", - сказал священник и добавил, что падения самолета не видел, но слышал громкий звук взрыва.
Аэропорт Белгорода - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Росавиация после крушения Ил-76 напомнила, что аэропорт Белгорода закрыт
Вчера, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала