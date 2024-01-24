https://ria.ru/20240124/samolet-1923187215.html

Украинское СМИ удалило новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76

Украинское СМИ удалило новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Украинское СМИ удалило новость об ответственности ВСУ за крушение Ил-76

Издание "Украинская правда" удалило новость об ответственности ВСУ за крушение самолета Ил-76 в Белгородской области после сообщений Минобороны России о том,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:14

2024-01-24T13:14

2024-01-24T16:02

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

ил-76

украина

белгородская область

крушение ил-76 в белгородской области

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Издание "Украинская правда" удалило новость об ответственности ВСУ за крушение самолета Ил-76 в Белгородской области после сообщений Минобороны России о том, что на борту грузового воздушного судна находились украинские военнопленные.Так, после публикации в нескольких СМИ информации о падении военно-транспортного самолета российских ВКС указанное издание выложило статью с заголовком "В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76: в ВСУ заявили, что "это их работа".Тем не менее после появления официального комментария Министерства обороны России, согласно которому на борту самолета находились украинские военнопленные, издание отредактировало новость, удалив все упоминания об ответственности ВСУ за инцидент.Вслед за "Украинской правдой" другие местные медиа также начали массово менять заголовки ранее вышедших новостей по этой теме. Редактируя статьи, они сместили акцент с "причастности ВСУ" и утверждения "это их работа" на то, что "упавший самолет перевозил ракеты для С-300" либо "Минобороны Украины пока не может подтвердить поражение самолета Ил-76 украинскими Силами обороны".Речь идет о таких СМИ, как "Гордон", Mind, "Слово и дело", а также "24 канал". Издание "Волна" и вовсе удалило публикацию.Все это произошло после того, как украинское оборонное ведомство фактически отказалось признать ответственность за падение российского грузового воздушного судна, а координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал СМИ обнародовать только официальные заявления.В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли. В свою очередь, спикер Думы Вячеслав Володин поручил подготовить обращения к конгрессу США и бундестагу, чтобы разобраться, какие ракеты и пусковые установки использовались для атаки на Ил-76.

https://ria.ru/20240124/krushenie-1923197488.html

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T13:14 true PT0M26S

Экипаж ДПС на дороге к месту крушения Ил-76 Экипаж ДПС на дороге к месту крушения Ил-76 2024-01-24T13:14 true PT0M14S

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Ольга Фомченкова

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