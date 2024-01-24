https://ria.ru/20240124/salnikov-1923247531.html

Умер режиссер документального кино Юрий Сальников

Умер режиссер документального кино Юрий Сальников - РИА Новости, 24.01.2024

Умер режиссер документального кино Юрий Сальников

Режиссер документального кино, создатель более 100 документальных фильмов и программ, член союза кинематографистов Юрий Сальников скончался на 89-м году жизни,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:53

2024-01-24T16:53

2024-01-24T16:56

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Режиссер документального кино, создатель более 100 документальных фильмов и программ, член союза кинематографистов Юрий Сальников скончался на 89-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ. "На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера документального кино Юрия Петровича Сальникова... Работал в творческом объединении "Экран" Центрального телевидения, главной редакции пропаганды ЦТ, кино-видеостудиях "Совинфильм", "Юность" и "ДИК" — студии документальных и игровых фильмов. Двадцать пять лет работал во ВГИКе, где вместе с Виктором Лисаковичем и Алексеем Гелейном выпустил пять мастерских режиссеров документального кино", — говорится в сообщении на сайте союза. Отмечается, что Сальников участвовал в создании более 100 документальных фильмов и телепрограмм. Фильмы режиссера удостоены наград кинофестивалей. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Сальникова. Юрий Сальников – родился 21 марта 1935 года в Омской области. Режиссер специализировался на фильмах о Севере, по истории авиации и трансполярных перелетов и по истории космонавтики. Среди его работ такие картины, как "Человек идет на Север", "СССР — Северный Полюс – США: полвека спустя", "С.П. Королев – Вернер фон Браун: дуэль титанов", "Спутник: Ступень во Вселенную" и другие.

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россия, омская область, происшествия