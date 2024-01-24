https://ria.ru/20240124/roboty-barista-1923081586.html

Компания из Москвы увеличила в два раза производство роботов-бариста

Компания из Москвы увеличила в два раза производство роботов-бариста - РИА Новости, 24.01.2024

Компания из Москвы увеличила в два раза производство роботов-бариста

В прошлом году компания из Москвы, которая специализируется на производстве роботов-бариста, нарастила выпуск своей продукции вдвое, заявил в среду заместитель... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:13

2024-01-24T07:13

2024-01-24T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

москва

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В прошлом году компания из Москвы, которая специализируется на производстве роботов-бариста, нарастила выпуск своей продукции вдвое, заявил в среду заместитель главы департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."Московские промышленники постоянно наращивают мощности и увеличивают выпуск продукции, реализуют инновационные идеи для активного роста предприятий. Например, столичная компания за прошлый год произвела в два раза больше роботов-бариста, чем в 2022-м", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что данное устройство обладает полностью автоматизированным процессом: от заказа чашки кофе до выдачи ее клиенту. Данный аппарат способен без помощи человека приготовить свыше ста чашек кофе за один час.В свою очередь, основатель и генеральный директор компании FIBBEE Александр Хвастунов заявил, что в прошлом году предприятие увеличило объем производства. Эти роботы приготовили на 34% чашек кофе больше, чем в 2022 году. Нарастить объем выпуска компании помогла поддержка города, а также высокий интерес к инновационным технологиям в приготовлении напитка. Он уточнил, что за прошлый год были налажены поставки роботов данных в Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря чему были увеличены показатели по выпуску устройств.Ранее в ДИПП сообщили, что концепт мобильной электрической станции был разработан московской инжиниринговой компанией, которая создала первый российский электротрактор.

https://ria.ru/20240123/zaryadka-1922846086.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва