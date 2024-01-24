https://ria.ru/20240124/razvedka-1923121491.html
Военный высоко оценил развитие средств связи и разведки с начала СВО
Военный высоко оценил развитие средств связи и разведки с начала СВО - РИА Новости, 24.01.2024
Военный высоко оценил развитие средств связи и разведки с начала СВО
Современные средства связи и разведки, использующиеся ВС РФ на линии боевого соприкосновения, шагнули далеко вперед в сравнении с началом спецоперации на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:35
2024-01-24T06:35
2024-01-24T06:35
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Современные средства связи и разведки, использующиеся ВС РФ на линии боевого соприкосновения, шагнули далеко вперед в сравнении с началом спецоперации на Украине, заявил РИА Новости военнослужащий 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг". "Системы связи и технические средства наблюдения, применяемые на линии боевого соприкосновения, далеко шагнули по сравнению с началом специальной военной операции. Вот этот вот "плечо" (отрезок времени - ред.), то есть, начиная с обнаружения и до принятия решения на огневое поражение, минимальное время занимает. Практически до нескольких секунд", - рассказал военнослужащий с позывным "Батыр". Собеседник агентства подчеркнул, что благодаря модернизации средств связи и разведки максимально сократилось время от получения картинки и координат целей до принятия решения о нанесении удара по противнику. "От всех операторов БПЛА сюда стекает вся информация. У нас есть возможность переключиться на любого, трансляцию сразу нескольких (операторов - ред). Взаимодействуем с артиллерийскими подразделениями также и в принятии решения на уничтожение противника", - уточнил "Батыр".
https://ria.ru/20240109/voyska-1920285237.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
Военный высоко оценил развитие средств связи и разведки с начала СВО
Военный с позывным "Батыр": связь и разведка ВС России шагнули вперед в ходе СВО
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Современные средства связи и разведки, использующиеся ВС РФ на линии боевого соприкосновения, шагнули далеко вперед в сравнении с началом спецоперации на Украине, заявил РИА Новости военнослужащий 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки "Юг".
«
"Системы связи и технические средства наблюдения, применяемые на линии боевого соприкосновения, далеко шагнули по сравнению с началом специальной военной операции. Вот этот вот "плечо" (отрезок времени - ред.), то есть, начиная с обнаружения и до принятия решения на огневое поражение, минимальное время занимает. Практически до нескольких секунд", - рассказал военнослужащий с позывным "Батыр".
Собеседник агентства подчеркнул, что благодаря модернизации средств связи и разведки максимально сократилось время от получения картинки и координат целей до принятия решения о нанесении удара по противнику.
"От всех операторов БПЛА сюда стекает вся информация. У нас есть возможность переключиться на любого, трансляцию сразу нескольких (операторов - ред). Взаимодействуем с артиллерийскими подразделениями также и в принятии решения на уничтожение противника", - уточнил "Батыр".
Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания