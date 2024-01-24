https://ria.ru/20240124/rakety-1923318932.html

СМИ раскрыли план Британии по закупке ракет у ФРГ

СМИ раскрыли план Британии по закупке ракет у ФРГ - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ раскрыли план Британии по закупке ракет у ФРГ

Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине, сообщило в среду немецкое... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:39

2024-01-24T23:39

2024-01-24T23:41

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон смог поставить больше ракет Storm Shadow Украине, сообщило в среду немецкое издание Handelsblatt. "Великобритания предложила Германии выход из тупиковой дискуссии по поводу поставок на Украину высокоточного оружия большой дальности. Идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало крылатые ракеты Taurus в Великобританию. Это дало бы правительству в Лондоне свободу действий для поставок Украине дополнительных крылатых ракет другой модели — Storm Shadow", - пишет Handelsblatt. Со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства издание сообщает, что предложение было сделано британской стороной несколько недель назад и в настоящее время рассматривается немецким руководством. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности. Недавно оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) выставил на голосование парламента проект резолюции, призывающий кабмин поставить Украине Taurus, но парламентарии проголосовали против него. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

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в мире, украина, германия, россия, нато