https://ria.ru/20240124/putin-1923273126.html

"Много совпадений". В США отреагировали на дерзкие слова Кэмерона о Путине

"Много совпадений". В США отреагировали на дерзкие слова Кэмерона о Путине - РИА Новости, 24.01.2024

"Много совпадений". В США отреагировали на дерзкие слова Кэмерона о Путине

Оскорбления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона в адрес Владимира Путина абсурдны и демонстрируют полную необразованность британского политика, заявил бывший... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:12

2024-01-24T18:12

2024-01-24T18:13

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дэвид кэмерон

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Оскорбления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона в адрес Владимира Путина абсурдны и демонстрируют полную необразованность британского политика, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.На прошлой неделе Кэмерон сделал ряд глупейших и грубых заявлений в адрес российского лидера. Так, в частности, он сравнил его с Адольфом Гитлером."Объективно, это настолько тупо, что это вызывает сомнения в качестве британского высшего образования, если они выпускают таких бестолковых людей, способных на подобные безграмотные высказывания", — отметил он.По словам эксперта, подобные заявления вызваны одержимой ненавистью Запада к российскому президенту из-за его самостоятельной политики. Джонсон пояснил, что Путин не только не позволил им заполучить контроль над природными ресурсами России, но и возродил традиционные христианские ценности, отвергаемые Соединенными Штатами."Я вижу здесь много совпадений. Во-первых, Путин блондин, а у Гитлера были темные волосы. У Гитлера были усы, а у Путина их нет. Путин юрист, а Гитлер был неудачным художником <…> Прям один в один", — с иронией добавил он.В Кремле ранее указывали на недопустимость подобной риторики. Так, в ответ на грубые заявления президента США Байдена в марте 2023 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что такие заявления непростительны для президента страны, от чьих бомб во всем мире погибли сотни тысяч человек.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923203568.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, дэвид кэмерон, центральное разведывательное управление (цру)