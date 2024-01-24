https://ria.ru/20240124/putin-1923213212.html
Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, заявил Путин
Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2024
Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, заявил Путин
Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, интерес молодежи растет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:57
2024-01-24T14:57
2024-01-24T15:02
россия
чад
владимир путин
идрис деби
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, интерес молодежи растет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода республики Махаматом Идрисом Деби в Кремле. "Мы увеличили в два раза квоту для студентов, которые обучаются в РФ из Чада. В ближайшие два года еще готовы увеличить ее в два раза. Интерес со стороны вашей молодежи растет. Мы с удовольствием будем работать по всем этим направлениям", - сказал российский лидер.
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россия, чад, владимир путин, идрис деби
Россия, Чад, Владимир Путин, Идрис Деби
Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, заявил Путин
Путин: Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада