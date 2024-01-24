https://ria.ru/20240124/putin-1923213212.html

Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, заявил Путин

Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2024

Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, заявил Путин

Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, интерес молодежи растет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:57

2024-01-24T14:57

2024-01-24T15:02

россия

чад

владимир путин

идрис деби

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия готова вдвое увеличить квоту для студентов из Чада, интерес молодежи растет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода республики Махаматом Идрисом Деби в Кремле. "Мы увеличили в два раза квоту для студентов, которые обучаются в РФ из Чада. В ближайшие два года еще готовы увеличить ее в два раза. Интерес со стороны вашей молодежи растет. Мы с удовольствием будем работать по всем этим направлениям", - сказал российский лидер.

https://ria.ru/20240124/afrika-1923176322.html

россия

чад

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2024

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россия, чад, владимир путин, идрис деби