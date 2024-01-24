https://ria.ru/20240124/putin-1923210768.html

Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин

Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2024

Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин

Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике Чад, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:49

2024-01-24T14:49

2024-01-24T14:49

россия

чад

владимир путин

идрис деби

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике Чад, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби. "У нас большие возможности по развитию двусторонних связей. По линии ООН мы стараемся оказывать поддержку, в том числе гуманитарного характера, вы знаете об этом. Намерены это делать и дальше", - сказал он.

https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html

россия

чад

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2024

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россия, чад, владимир путин, идрис деби