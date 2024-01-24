https://ria.ru/20240124/putin-1923210768.html
Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин
Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2024
Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин
Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике Чад, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:49
2024-01-24T14:49
2024-01-24T14:49
россия
чад
владимир путин
идрис деби
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике Чад, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби. "У нас большие возможности по развитию двусторонних связей. По линии ООН мы стараемся оказывать поддержку, в том числе гуманитарного характера, вы знаете об этом. Намерены это делать и дальше", - сказал он.
https://ria.ru/20240124/diplomatiya-1922937634.html
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россия, чад, владимир путин, идрис деби
Россия, Чад, Владимир Путин, Идрис Деби
Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин
Путин: Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике Чад