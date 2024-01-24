https://ria.ru/20240124/protesty-1923176893.html

В Кремле прокомментировали призывы к организации протестов в Якутии

В Кремле прокомментировали призывы к организации протестов в Якутии - РИА Новости, 24.01.2024

В Кремле прокомментировали призывы к организации протестов в Якутии

В обществе есть определенный иммунитет, когда речь идет о незаконных действиях, а правоохранительные органы выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:34

2024-01-24T12:34

2024-01-24T12:51

россия

дмитрий песков

республика саха (якутия)

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В обществе есть определенный иммунитет, когда речь идет о незаконных действиях, а правоохранительные органы выполняют свои функции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли в Кремле опасения в связи с попытками призыва к протестам в Якутии в соцсетях."Безусловно определенный иммунитет есть, кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции", - сказал Песков.Суд в среду заключил в СИЗО обвиняемого по громкому делу об убийстве в Якутске в воскресенье вечером. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Айсен Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Глава СУСК взял расследование на контроль.

https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1922012480.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, дмитрий песков, республика саха (якутия), происшествия