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Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске - РИА Новости, 24.01.2024
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15:41 24.01.2024 (обновлено: 15:53 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/prigovor-1923228180.html
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске - РИА Новости, 24.01.2024
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске
Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца 20-летнего обвиняемого в приготовлении теракта на территории предприятия в Рыбинске, сообщила РИА... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:41
2024-01-24T15:53
рыбинск
происшествия
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца 20-летнего обвиняемого в приготовлении теракта на территории предприятия в Рыбинске, сообщила РИА Новости руководитель представитель пресс-службы Ярославского облсуда Ольга Козлова."Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 24 января 2024 года удовлетворено ходатайство следователя УФСБ по Ярославской области о заключении под стражу жителя Рыбинска, обвиняемого в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ)", — сообщила Козлова.Она уточнила, что обвиняемый – 2004 года рождения, арестован до 23 марта, теракт он планировал совершить на территории рыбинского филиала предприятия "Воентелеком".По данным сайта предприятия, АО "Воентелеком" ведёт деятельность в интересах министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ, государственных учреждений и предприятий, коммерческих организаций.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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рыбинск, происшествия, россия, ярославль
Рыбинск, Происшествия, Россия, Ярославль
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске

Суд на 2 месяца арестовал 20-летнего обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца 20-летнего обвиняемого в приготовлении теракта на территории предприятия в Рыбинске, сообщила РИА Новости руководитель представитель пресс-службы Ярославского облсуда Ольга Козлова.
"Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 24 января 2024 года удовлетворено ходатайство следователя УФСБ по Ярославской области о заключении под стражу жителя Рыбинска, обвиняемого в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ)", — сообщила Козлова.
Она уточнила, что обвиняемый – 2004 года рождения, арестован до 23 марта, теракт он планировал совершить на территории рыбинского филиала предприятия "Воентелеком".
По данным сайта предприятия, АО "Воентелеком" ведёт деятельность в интересах министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ, государственных учреждений и предприятий, коммерческих организаций.
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