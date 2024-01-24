https://ria.ru/20240124/prigovor-1923228180.html

Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске

Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске - РИА Новости, 24.01.2024

Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Рыбинске

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца 20-летнего обвиняемого в приготовлении теракта на территории предприятия в Рыбинске, сообщила РИА... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:41

2024-01-24T15:41

2024-01-24T15:53

рыбинск

происшествия

россия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца 20-летнего обвиняемого в приготовлении теракта на территории предприятия в Рыбинске, сообщила РИА Новости руководитель представитель пресс-службы Ярославского облсуда Ольга Козлова."Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 24 января 2024 года удовлетворено ходатайство следователя УФСБ по Ярославской области о заключении под стражу жителя Рыбинска, обвиняемого в приготовлении к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ)", — сообщила Козлова.Она уточнила, что обвиняемый – 2004 года рождения, арестован до 23 марта, теракт он планировал совершить на территории рыбинского филиала предприятия "Воентелеком".По данным сайта предприятия, АО "Воентелеком" ведёт деятельность в интересах министерства обороны РФ, министерства промышленности и торговли РФ, государственных учреждений и предприятий, коммерческих организаций.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

рыбинск

россия

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рыбинск, происшествия, россия, ярославль