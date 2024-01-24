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В Госдуме предложили учредить премию имени Егора Летова
В Госдуме предложили учредить премию имени Егора Летова - РИА Новости, 24.01.2024
В Госдуме предложили учредить премию имени Егора Летова
Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить государственную премию имени... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T09:45
2024-01-24T09:45
2024-01-24T09:45
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить государственную премию имени российского музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас (Ольга Любимова) рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций", - написано в депутатском запросе. В нем отмечается, что Егор Летов ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России, несмотря на обстоятельства и времена. "Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его "либеральных коллег" по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда "западных ценностей", разрушающих и размывающих основы русской культуры", - отмечается в обращении. В нем сказано, что сегодня россияне "переживают период ренессанса отечественной массовой культуры, освобождающейся от наносной грязи Запада", поэтому люди переосмысливают творчество патриотических исполнителей, в том числе Летова. "Такой шаг поможет нашей стране как сохранить свое новейшее культурное наследие, так и помочь новым автором завоевать популярность и любовь среди миллионов соотечественников в стране и за ее пределами, нуждающихся в правильных культурных ориентирах", - заключается в запросе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, егор летов, ольга любимова, виталий милонов, госдума рф, новости культуры
Культура, Россия, Егор Летов, Ольга Любимова, Виталий Милонов, Госдума РФ, Новости культуры
В Госдуме предложили учредить премию имени Егора Летова
Милонов попросил Любимову учредить премию имени Летова для патриотических певцов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить государственную премию имени российского музыканта Егора Летова для патриотических исполнителей, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Прошу Вас (Ольга Любимова) рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций", - написано в депутатском запросе.
В нем отмечается, что Егор Летов ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России
, несмотря на обстоятельства и времена.
"Во время его жизни и творчества Егор Летов не был принимаем среди его "либеральных коллег" по цеху за свою нескрываемую патриотическую позицию, за проповедуемые идеалы и активное неприятие навязываемых тогда "западных ценностей", разрушающих и размывающих основы русской культуры", - отмечается в обращении.
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В нем сказано, что сегодня россияне "переживают период ренессанса отечественной массовой культуры, освобождающейся от наносной грязи Запада", поэтому люди переосмысливают творчество патриотических исполнителей, в том числе Летова.
"Такой шаг поможет нашей стране как сохранить свое новейшее культурное наследие, так и помочь новым автором завоевать популярность и любовь среди миллионов соотечественников в стране и за ее пределами, нуждающихся в правильных культурных ориентирах", - заключается в запросе.
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