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В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты" - РИА Новости, 24.01.2024
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Шоубиз
 
14:53 24.01.2024 (обновлено: 15:28 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/premera-1923164639.html
В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты"
В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты" - РИА Новости, 24.01.2024
В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты"
В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Картину... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:53
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фото
культура
михаил булгаков
россия
мастер и маргарита
кино
кино
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Картину представили исполнители главных ролей, съемочная группа, а первыми зрителями стали звездные гости. Чем еще запомнился этот вечер, в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, культура, михаил булгаков, россия, мастер и маргарита, кино, кино, кино и сериалы, новости культуры, алексей гуськов, юлия снигирь, москва
Фото, Культура, Михаил Булгаков, Россия, Мастер и Маргарита, кино, Кино, Кино и сериалы, Шоубиз, Новости культуры, Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Москва
В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты"

В Москве состоялась светская премьера фильма "Мастер и Маргарита"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова. Картину представили исполнители главных ролей, съемочная группа, а первыми зрителями стали звездные гости. Чем еще запомнился этот вечер, в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Премьера одного из самых долгожданных фильмов — работа над лентой длилась пять лет — прошла в мистической и таинственной атмосфере.

Почти все гости и участники съемочной группы появились в строгих нарядах в стиле total black, а в руках у них то и дело оказывался черный мейн-кун по имени Кеша — исполнитель роли Бегемота.

Актеры Александра Розанова, Полина Ауг, Алексей Гуськов, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь (слева направо) на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

Премьера одного из самых долгожданных фильмов — работа над лентой длилась пять лет — прошла в мистической и таинственной атмосфере.

Почти все гости и участники съемочной группы появились в строгих нарядах в стиле total black, а в руках у них то и дело оказывался черный мейн-кун по имени Кеша — исполнитель роли Бегемота.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Спасибо большое всей съемочной группе, говорят, было около 500 человек… Я в это кино очень верю и очень его жду", — прокомментировала перед показом исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь.

На премьеру актриса пришла вместе с супругом Евгением Цыгановым, который воплотил на экране образ Мастера.

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

"Спасибо большое всей съемочной группе, говорят, было около 500 человек… Я в это кино очень верю и очень его жду", — прокомментировала перед показом исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь.

На премьеру актриса пришла вместе с супругом Евгением Цыгановым, который воплотил на экране образ Мастера.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В беседе с журналистами актриса также отметила, что новая экранизация — не прямая интерпретация знаменитого произведения.

По словам Снигирь, фильм стал попыткой рассказать о контексте создания книги и о жизни ее автора.

"Там столько всего, что даже страшно произносить вслух: и про свободу творчества, цензуру, совесть — очень много всего", — отметила она.

Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

В беседе с журналистами актриса также отметила, что новая экранизация — не прямая интерпретация знаменитого произведения.

По словам Снигирь, фильм стал попыткой рассказать о контексте создания книги и о жизни ее автора.

"Там столько всего, что даже страшно произносить вслух: и про свободу творчества, цензуру, совесть — очень много всего", — отметила она.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Появился на красной дорожке и Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского.

Он пояснил журналистам, что кинодрама не может вместить все то, что есть в романе. Однако способна подтолкнуть зрителей прочитать произведение Булгакова.

"Если этот фильм станет провокацией того, чтобы люди открыли и перечитали книгу, может быть, это самая важная его цель", — заявил артист.

Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

Появился на красной дорожке и Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского.

Он пояснил журналистам, что кинодрама не может вместить все то, что есть в романе. Однако способна подтолкнуть зрителей прочитать произведение Булгакова.

"Если этот фильм станет провокацией того, чтобы люди открыли и перечитали книгу, может быть, это самая важная его цель", — заявил артист.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Полина Ауг, воплотившая на экране вампиршу Геллу из свиты Воланда, пришла на премьеру вместе с Юрием Дейнекиным.

В разговоре с журналистами актриса призналась, что больше всего рада тому, что фильм наконец-то выходит. Ведь релиз картины не раз откладывали.

Актеры Полина Ауг и Юрий Дейнекин на премьере Мастер и Маргарита

Полина Ауг, воплотившая на экране вампиршу Геллу из свиты Воланда, пришла на премьеру вместе с Юрием Дейнекиным.

В разговоре с журналистами актриса призналась, что больше всего рада тому, что фильм наконец-то выходит. Ведь релиз картины не раз откладывали.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Народный артист России Алексей Гуськов, исполнивший роль барона Майгеля на балу у сатаны, поделился, что был рад принять участие в съемках и назвал своих коллег "талантливыми" людьми.

На премьере Гуськова поддержала супруга Лидия Вележева.

Актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

Народный артист России Алексей Гуськов, исполнивший роль барона Майгеля на балу у сатаны, поделился, что был рад принять участие в съемках и назвал своих коллег "талантливыми" людьми.

На премьере Гуськова поддержала супруга Лидия Вележева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Среди первых зрителей "Мастера и Маргариты" были многие знаменитости.

Например, актриса Елизавета Боярская, которая выбрала для выхода на красную дорожку черный брючный костюм с корсетом и чокер с розой.

Актриса Елизавета Боярская на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

Среди первых зрителей "Мастера и Маргариты" были многие знаменитости.

Например, актриса Елизавета Боярская, которая выбрала для выхода на красную дорожку черный брючный костюм с корсетом и чокер с розой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Черный фрак, рубашка с большим бантом в винтажном стиле и коварный взгляд — актера Константина Кузьмина легко можно было спутать с Аугустом Дилем, сыгравшим в картине загадочного Воланда.

Немецкого актера на премьере, к сожалению, не было.

Среди иностранцев в драме также задействованы Клас Банг (Понтий Пилат) и Аарон Водовоз (Иешуа).

Актер Константин Кузьмин на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь

Черный фрак, рубашка с большим бантом в винтажном стиле и коварный взгляд — актера Константина Кузьмина легко можно было спутать с Аугустом Дилем, сыгравшим в картине загадочного Воланда.

Немецкого актера на премьере, к сожалению, не было.

Среди иностранцев в драме также задействованы Клас Банг (Понтий Пилат) и Аарон Водовоз (Иешуа).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 9
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Премьеру посетили актриса Екатерина Вилкова, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, режиссеры Андрей Смирнов и Ренат Давлетьяров, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, стендап-комик Евгений Чебатков и другие.

В широкий прокат "Мастер и Маргарита" выйдет 25 января.

Премьера фильма Мастер и Маргарита

Премьеру посетили актриса Екатерина Вилкова, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, режиссеры Андрей Смирнов и Ренат Давлетьяров, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, стендап-комик Евгений Чебатков и другие.

В широкий прокат "Мастер и Маргарита" выйдет 25 января.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 9
 
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