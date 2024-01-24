В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты"

Премьера одного из самых долгожданных фильмов — работа над лентой длилась пять лет — прошла в мистической и таинственной атмосфере.

Почти все гости и участники съемочной группы появились в строгих нарядах в стиле total black, а в руках у них то и дело оказывался черный мейн-кун по имени Кеша — исполнитель роли Бегемота.