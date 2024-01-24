В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты"

В Москве состоялась светская премьера фильма "Мастер и Маргарита"
Премьера одного из самых долгожданных фильмов — работа над лентой длилась пять лет — прошла в мистической и таинственной атмосфере.
Почти все гости и участники съемочной группы появились в строгих нарядах в стиле total black, а в руках у них то и дело оказывался черный мейн-кун по имени Кеша — исполнитель роли Бегемота.
Премьера одного из самых долгожданных фильмов — работа над лентой длилась пять лет — прошла в мистической и таинственной атмосфере.
Почти все гости и участники съемочной группы появились в строгих нарядах в стиле total black, а в руках у них то и дело оказывался черный мейн-кун по имени Кеша — исполнитель роли Бегемота.
"Спасибо большое всей съемочной группе, говорят, было около 500 человек… Я в это кино очень верю и очень его жду", — прокомментировала перед показом исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь.
На премьеру актриса пришла вместе с супругом Евгением Цыгановым, который воплотил на экране образ Мастера.
"Спасибо большое всей съемочной группе, говорят, было около 500 человек… Я в это кино очень верю и очень его жду", — прокомментировала перед показом исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь.
На премьеру актриса пришла вместе с супругом Евгением Цыгановым, который воплотил на экране образ Мастера.
В беседе с журналистами актриса также отметила, что новая экранизация — не прямая интерпретация знаменитого произведения.
По словам Снигирь, фильм стал попыткой рассказать о контексте создания книги и о жизни ее автора.
"Там столько всего, что даже страшно произносить вслух: и про свободу творчества, цензуру, совесть — очень много всего", — отметила она.
В беседе с журналистами актриса также отметила, что новая экранизация — не прямая интерпретация знаменитого произведения.
По словам Снигирь, фильм стал попыткой рассказать о контексте создания книги и о жизни ее автора.
"Там столько всего, что даже страшно произносить вслух: и про свободу творчества, цензуру, совесть — очень много всего", — отметила она.
Появился на красной дорожке и Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского.
Он пояснил журналистам, что кинодрама не может вместить все то, что есть в романе. Однако способна подтолкнуть зрителей прочитать произведение Булгакова.
"Если этот фильм станет провокацией того, чтобы люди открыли и перечитали книгу, может быть, это самая важная его цель", — заявил артист.
Появился на красной дорожке и Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского.
Он пояснил журналистам, что кинодрама не может вместить все то, что есть в романе. Однако способна подтолкнуть зрителей прочитать произведение Булгакова.
"Если этот фильм станет провокацией того, чтобы люди открыли и перечитали книгу, может быть, это самая важная его цель", — заявил артист.
Полина Ауг, воплотившая на экране вампиршу Геллу из свиты Воланда, пришла на премьеру вместе с Юрием Дейнекиным.
В разговоре с журналистами актриса призналась, что больше всего рада тому, что фильм наконец-то выходит. Ведь релиз картины не раз откладывали.
Полина Ауг, воплотившая на экране вампиршу Геллу из свиты Воланда, пришла на премьеру вместе с Юрием Дейнекиным.
В разговоре с журналистами актриса призналась, что больше всего рада тому, что фильм наконец-то выходит. Ведь релиз картины не раз откладывали.
Народный артист России Алексей Гуськов, исполнивший роль барона Майгеля на балу у сатаны, поделился, что был рад принять участие в съемках и назвал своих коллег "талантливыми" людьми.
На премьере Гуськова поддержала супруга Лидия Вележева.
Народный артист России Алексей Гуськов, исполнивший роль барона Майгеля на балу у сатаны, поделился, что был рад принять участие в съемках и назвал своих коллег "талантливыми" людьми.
На премьере Гуськова поддержала супруга Лидия Вележева.
Среди первых зрителей "Мастера и Маргариты" были многие знаменитости.
Например, актриса Елизавета Боярская, которая выбрала для выхода на красную дорожку черный брючный костюм с корсетом и чокер с розой.
Среди первых зрителей "Мастера и Маргариты" были многие знаменитости.
Например, актриса Елизавета Боярская, которая выбрала для выхода на красную дорожку черный брючный костюм с корсетом и чокер с розой.
Черный фрак, рубашка с большим бантом в винтажном стиле и коварный взгляд — актера Константина Кузьмина легко можно было спутать с Аугустом Дилем, сыгравшим в картине загадочного Воланда.
Немецкого актера на премьере, к сожалению, не было.
Среди иностранцев в драме также задействованы Клас Банг (Понтий Пилат) и Аарон Водовоз (Иешуа).
Черный фрак, рубашка с большим бантом в винтажном стиле и коварный взгляд — актера Константина Кузьмина легко можно было спутать с Аугустом Дилем, сыгравшим в картине загадочного Воланда.
Немецкого актера на премьере, к сожалению, не было.
Среди иностранцев в драме также задействованы Клас Банг (Понтий Пилат) и Аарон Водовоз (Иешуа).
Премьеру посетили актриса Екатерина Вилкова, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, режиссеры Андрей Смирнов и Ренат Давлетьяров, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, стендап-комик Евгений Чебатков и другие.
В широкий прокат "Мастер и Маргарита" выйдет 25 января.
Премьеру посетили актриса Екатерина Вилкова, генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, режиссеры Андрей Смирнов и Ренат Давлетьяров, худрук Театра Сатиры Сергей Газаров, стендап-комик Евгений Чебатков и другие.
В широкий прокат "Мастер и Маргарита" выйдет 25 января.