https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923113256.html

Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде

Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде - РИА Новости, 24.01.2024

Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде

Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:53

2024-01-24T03:53

2024-01-24T03:53

никки хейли

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша

в мире

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны Дональда Трампа на одном из центральных участков столицы штата Нью-Гэмпшир города Конкорд, передает корреспондент РИА Новости. Согласно представленной работниками избиркома ленте из машины первичного подсчета голосов, всего на данном участке проголосовали 1216 человек, из которых 622 - за республиканцев и 594 за демократов. Из них за Хейли проголосовали 312 человек, а за Трампа - 293 избирателя. Среди демократов наибольшее число голосов из вписанных в бюллетени кандидатов получил политик Дин Филлипс. На втором месте его соперница Марианн Уильямсон. При этом 416 избирателей-демократов вписали в бюллетень имя кандидата, который не значился среди кандидатов. Представитель избирательной комиссии отказался уточнить, сколько именно избирателей вписали имя президента Джо Байдена, но добавил, что, по его оценкам, их было "большинство".

https://ria.ru/20240124/vitse-prezident-1923112639.html

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никки хейли, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире