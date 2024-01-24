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Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде - РИА Новости, 24.01.2024
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03:53 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923113256.html
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде - РИА Новости, 24.01.2024
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде
Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:53
2024-01-24T03:53
никки хейли
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша
в мире
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны Дональда Трампа на одном из центральных участков столицы штата Нью-Гэмпшир города Конкорд, передает корреспондент РИА Новости. Согласно представленной работниками избиркома ленте из машины первичного подсчета голосов, всего на данном участке проголосовали 1216 человек, из которых 622 - за республиканцев и 594 за демократов. Из них за Хейли проголосовали 312 человек, а за Трампа - 293 избирателя. Среди демократов наибольшее число голосов из вписанных в бюллетени кандидатов получил политик Дин Филлипс. На втором месте его соперница Марианн Уильямсон. При этом 416 избирателей-демократов вписали в бюллетень имя кандидата, который не значился среди кандидатов. Представитель избирательной комиссии отказался уточнить, сколько именно избирателей вписали имя президента Джо Байдена, но добавил, что, по его оценкам, их было "большинство".
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никки хейли, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире
Никки Хейли, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США, В мире
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде

Хейли опережает Трампа в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде

© AP Photo / Andrew HarnikНикки Хейли
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Никки Хейли. Архивное фото
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны Дональда Трампа на одном из центральных участков столицы штата Нью-Гэмпшир города Конкорд, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно представленной работниками избиркома ленте из машины первичного подсчета голосов, всего на данном участке проголосовали 1216 человек, из которых 622 - за республиканцев и 594 за демократов. Из них за Хейли проголосовали 312 человек, а за Трампа - 293 избирателя.
Среди демократов наибольшее число голосов из вписанных в бюллетени кандидатов получил политик Дин Филлипс. На втором месте его соперница Марианн Уильямсон.
При этом 416 избирателей-демократов вписали в бюллетень имя кандидата, который не значился среди кандидатов. Представитель избирательной комиссии отказался уточнить, сколько именно избирателей вписали имя президента Джо Байдена, но добавил, что, по его оценкам, их было "большинство".
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Трамп назвал имя своего потенциального вице-президента
03:33
 
Никки ХейлиДональд ТрампДжо БайденВыборы президента СШАВ мире
 
 
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