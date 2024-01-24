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Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде - РИА Новости, 24.01.2024
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде
Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:53
2024-01-24T03:53
2024-01-24T03:53
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны Дональда Трампа на одном из центральных участков столицы штата Нью-Гэмпшир города Конкорд, передает корреспондент РИА Новости. Согласно представленной работниками избиркома ленте из машины первичного подсчета голосов, всего на данном участке проголосовали 1216 человек, из которых 622 - за республиканцев и 594 за демократов. Из них за Хейли проголосовали 312 человек, а за Трампа - 293 избирателя. Среди демократов наибольшее число голосов из вписанных в бюллетени кандидатов получил политик Дин Филлипс. На втором месте его соперница Марианн Уильямсон. При этом 416 избирателей-демократов вписали в бюллетень имя кандидата, который не значился среди кандидатов. Представитель избирательной комиссии отказался уточнить, сколько именно избирателей вписали имя президента Джо Байдена, но добавил, что, по его оценкам, их было "большинство".
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никки хейли, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире
Никки Хейли, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США, В мире
Хейли лидирует в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде
Хейли опережает Трампа в праймериз на одном из центральных участков в Конкорде
КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Бывший постпред США при ООН, кандидат в президенты страны Никки Хейли по итогам президентских праймериз опережает своего конкурента экс-президента страны Дональда Трампа на одном из центральных участков столицы штата Нью-Гэмпшир города Конкорд, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно представленной работниками избиркома ленте из машины первичного подсчета голосов, всего на данном участке проголосовали 1216 человек, из которых 622 - за республиканцев и 594 за демократов. Из них за Хейли проголосовали 312 человек, а за Трампа - 293 избирателя.
Среди демократов наибольшее число голосов из вписанных в бюллетени кандидатов получил политик Дин Филлипс. На втором месте его соперница Марианн Уильямсон.
При этом 416 избирателей-демократов вписали в бюллетень имя кандидата, который не значился среди кандидатов. Представитель избирательной комиссии отказался уточнить, сколько именно избирателей вписали имя президента Джо Байдена
, но добавил, что, по его оценкам, их было "большинство".
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