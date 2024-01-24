https://ria.ru/20240124/postavki-1923298281.html

Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину

Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 24.01.2024

Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину

Российская сторона рекомендует своим коллегам из ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину на фоне информации, что американские военные чиновники и... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:40

2024-01-24T20:40

2024-01-24T20:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

евросоюз

обсе

нато

сергей лавров

вашингтон (штат)

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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона рекомендует своим коллегам из ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину на фоне информации, что американские военные чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться за более 39 тысяч единиц вооружения, поставленного Киеву, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "По поступающей информации, американские военные чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться за 39 139 единиц вооружения, поставленного Украине. Согласно отчёту Пентагона, большое количество оружия, которое пропало без вести в правительственных базах данных, "может увеличить риск кражи или утечки". В этом контексте рекомендовали бы и коллегам из ЕС озадачиться прицельным аудитом поставок вооружений на Украину", - сказала Жданова, выступая в среду на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она добавила, что бездумная "накачка" киевского режима западным оружием уже породила масштабную военную коррупцию и контрабанду оружия в этой стране и за её пределами. "В связи с этим нежелание западных коллег обсуждать в ОБСЕ проблемы незаконного оборота оружия уже не удивляет, учитывая, сколь прибылен данный опасный бизнес для США и их союзников – их нацеленность воевать "до последнего украинца" подпитывается извлекаемой ими финансовой выгодой. Вызывает сожаление, что при этом они не берут в расчёт проистекающие от передач ПВН (продукции военного назначения) риски для европейской и международной безопасности", - заключила дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории. В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

россия

украина

вашингтон (штат)

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россия, украина, евросоюз, обсе, нато, сергей лавров, вашингтон (штат), в мире