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Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/postavki-1923298281.html
Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину
Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 24.01.2024
Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину
Российская сторона рекомендует своим коллегам из ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину на фоне информации, что американские военные чиновники и... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:40
2024-01-24T20:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
евросоюз
обсе
нато
сергей лавров
вашингтон (штат)
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона рекомендует своим коллегам из ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину на фоне информации, что американские военные чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться за более 39 тысяч единиц вооружения, поставленного Киеву, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "По поступающей информации, американские военные чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться за 39 139 единиц вооружения, поставленного Украине. Согласно отчёту Пентагона, большое количество оружия, которое пропало без вести в правительственных базах данных, "может увеличить риск кражи или утечки". В этом контексте рекомендовали бы и коллегам из ЕС озадачиться прицельным аудитом поставок вооружений на Украину", - сказала Жданова, выступая в среду на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Она добавила, что бездумная "накачка" киевского режима западным оружием уже породила масштабную военную коррупцию и контрабанду оружия в этой стране и за её пределами. "В связи с этим нежелание западных коллег обсуждать в ОБСЕ проблемы незаконного оборота оружия уже не удивляет, учитывая, сколь прибылен данный опасный бизнес для США и их союзников – их нацеленность воевать "до последнего украинца" подпитывается извлекаемой ими финансовой выгодой. Вызывает сожаление, что при этом они не берут в расчёт проистекающие от передач ПВН (продукции военного назначения) риски для европейской и международной безопасности", - заключила дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории. В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html
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украина
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россия, украина, евросоюз, обсе, нато, сергей лавров, вашингтон (штат), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Евросоюз, ОБСЕ, НАТО, Сергей Лавров, Вашингтон (штат), В мире
Россия призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину

Российская делегация призвала ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
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ВЕНА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона рекомендует своим коллегам из ЕС провести аудит поставок вооружений на Украину на фоне информации, что американские военные чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться за более 39 тысяч единиц вооружения, поставленного Киеву, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"По поступающей информации, американские военные чиновники и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли отчитаться за 39 139 единиц вооружения, поставленного Украине. Согласно отчёту Пентагона, большое количество оружия, которое пропало без вести в правительственных базах данных, "может увеличить риск кражи или утечки". В этом контексте рекомендовали бы и коллегам из ЕС озадачиться прицельным аудитом поставок вооружений на Украину", - сказала Жданова, выступая в среду на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с послом Украины в США Оксаной Маркаровой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Разведка России вскрыла заговор против Зеленского
Вчера, 08:00
Она добавила, что бездумная "накачка" киевского режима западным оружием уже породила масштабную военную коррупцию и контрабанду оружия в этой стране и за её пределами.
"В связи с этим нежелание западных коллег обсуждать в ОБСЕ проблемы незаконного оборота оружия уже не удивляет, учитывая, сколь прибылен данный опасный бизнес для США и их союзников – их нацеленность воевать "до последнего украинца" подпитывается извлекаемой ими финансовой выгодой. Вызывает сожаление, что при этом они не берут в расчёт проистекающие от передач ПВН (продукции военного назначения) риски для европейской и международной безопасности", - заключила дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на своей территории.
В РФ не раз заявляли, что поставки Киеву западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Конец иллюзий. Европа перестала скрывать истинное отношение к Украине
16 декабря 2023, 08:00
 
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