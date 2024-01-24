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Биография Михая Попшоя - РИА Новости, 24.01.2024
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12:25 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/popshoy-1923171515.html
Биография Михая Попшоя
Биография Михая Попшоя - РИА Новости, 24.01.2024
Биография Михая Попшоя
Молдавский государственный и политический деятель Михай Попшой родился 10 марта 1987 года в поселке Котчиха Омутнинского района Кировской области РСФСР (ныне... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:25
2024-01-24T12:25
справки
молдавия
михай попшой
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Молдавский государственный и политический деятель Михай Попшой родился 10 марта 1987 года в поселке Котчиха Омутнинского района Кировской области РСФСР (ныне Россия). В 2009 году окончил факультет международных отношений в Государственном университете Молдавии. В 2007-2008 годах учился в Ближневосточном техническом университете в Анкаре (Турция). В 2011 году получил степень магистра по политологии в Государственном университете Молдавии. В 2014-2016 годах продолжил образование в Центрально-Европейском университете в Будапеште (Венгрия) и в Йоркском университете (Великобритания). В 2016-2019 годах учился в докторантуре Миланского университета (Италия).В 2009-2010 годах работал менеджером программ в Центре информации и документации НАТО в Молдавии.В 2010-2014 годах работал в политико-экономическом отделе посольства США в Молдавии.В 2016-2017 годах сотрудничал с фондами Джорджа Сороса. В качестве консультанта и аналитика также сотрудничал с Джеймстаунским фондом, Американским институтом предпринимательства (Вашингтон), Институтом исследований внешней политики (Филадельфия, США) и др.Политический путь начал в сентябре 2017 года, заняв пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемой Майей Санду.На парламентских выборах в феврале 2019 года избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 32 (Кишинев) от избирательного блока ACUM (PAS и Платформа DA).В июне 2019 года был избран вице-председателем парламента Молдавии.Член Комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии.24 января 2024 года премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Михай Попшой будет назначен новым министром иностранных дел. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, молдавия, михай попшой
Справки, Молдавия, Михай Попшой

Биография Михая Попшоя

© Sputnik / Мирослав РотарьМолдавский государственный и политический деятель Михай Попшой
Молдавский государственный и политический деятель Михай Попшой - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Молдавский государственный и политический деятель Михай Попшой
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Молдавский государственный и политический деятель Михай Попшой родился 10 марта 1987 года в поселке Котчиха Омутнинского района Кировской области РСФСР (ныне Россия).
В 2009 году окончил факультет международных отношений в Государственном университете Молдавии. В 2007-2008 годах учился в Ближневосточном техническом университете в Анкаре (Турция). В 2011 году получил степень магистра по политологии в Государственном университете Молдавии. В 2014-2016 годах продолжил образование в Центрально-Европейском университете в Будапеште (Венгрия) и в Йоркском университете (Великобритания). В 2016-2019 годах учился в докторантуре Миланского университета (Италия).
В 2009-2010 годах работал менеджером программ в Центре информации и документации НАТО в Молдавии.
В 2010-2014 годах работал в политико-экономическом отделе посольства США в Молдавии.
В 2016-2017 годах сотрудничал с фондами Джорджа Сороса. В качестве консультанта и аналитика также сотрудничал с Джеймстаунским фондом, Американским институтом предпринимательства (Вашингтон), Институтом исследований внешней политики (Филадельфия, США) и др.
Политический путь начал в сентябре 2017 года, заняв пост вице-председателя Партии "Действие и солидарность" (PAS), возглавляемой Майей Санду.
На парламентских выборах в феврале 2019 года избран депутатом по одномандатному избирательному округу № 32 (Кишинев) от избирательного блока ACUM (PAS и Платформа DA).
В июне 2019 года был избран вице-председателем парламента Молдавии.
Член Комиссии по внешней политике и европейской интеграции парламента Молдавии.
24 января 2024 года премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что Михай Попшой будет назначен новым министром иностранных дел.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМолдавияМихай Попшой
 
 
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