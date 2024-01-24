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Биография Нику Попеску
Биография Нику Попеску - РИА Новости, 24.01.2024
Биография Нику Попеску
Молдавский государственный деятель Нику Попеску родился 25 апреля 1981 года в Кишиневе. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:23
2024-01-24T11:23
2024-01-24T11:23
справки
кишинев
нику попеску
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Молдавский государственный деятель Нику Попеску родился 25 апреля 1981 года в Кишиневе. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2003 году получил звание магистра международных отношений и европейских наук в Центрально-Европейском университете Будапешта. Доктор политических наук (2009).С 2005 по 2007 год был научным сотрудником в Центре европейских политических исследований в Брюсселе.В 2007-2012 годах работал в лондонском офисе Европейского совета по международным отношениям. Занимался вопросами России и стран Восточного партнерства.В 2012-2013 годах был советником по вопросам внешней политики и европейской интеграции в правительстве Владимира Филата.В 2013-2018 годах – старший аналитик Института исследований безопасности Европейского Союза (агентство ЕС).В 2015-2018 годах преподавал в Университете Барселоны (Испания), в 2016-2021 годах – в Институте политических наук в Париже (Франция).С августа 2018 года по июнь 2019 года – директор программы "Расширенная Европа" Европейского совета по иностранным делам. С июня по ноябрь 2019 года министр иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Майи Санду.3 августа 2021 года кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица выдвинула Нику Попеску на пост вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции. 6 августа парламент Молдавии утвердил Нику Попеску в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.16 февраля 2023 года был переутвержден в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции в новом правительстве во главе с Дорином Речаном. 24 января 2024 года министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и главы МИД республики.Владеет русским, английским и французским языками.Награжден орденом Республики (2023).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, кишинев, нику попеску
Справки, Кишинев, Нику Попеску
Молдавский государственный деятель Нику Попеску родился 25 апреля 1981 года
в Кишиневе.
В 2002 году окончил
Московский государственный институт международных отношений. В 2003 году получил звание магистра международных отношений и европейских наук в Центрально-Европейском университете Будапешта. Доктор политических наук (2009).
С 2005 по 2007 год
был научным сотрудником в Центре европейских политических исследований в Брюсселе.
В 2007-2012 годах работал в лондонском офисе Европейского совета по международным отношениям. Занимался вопросами России и стран Восточного партнерства.
В 2012-2013 годах был советником по вопросам внешней политики и европейской интеграции в правительстве Владимира Филата.
В 2013-2018 годах – старший аналитик Института исследований безопасности Европейского Союза (агентство ЕС).
В 2015-2018 годах преподавал в Университете Барселоны (Испания), в 2016-2021 годах – в Институте политических наук в Париже (Франция).
С августа 2018 года по июнь 2019 года – директор программы "Расширенная Европа" Европейского совета по иностранным делам.
С июня по ноябрь 2019 года министр иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Майи Санду.
3 августа 2021 года кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица выдвинула
Нику Попеску на пост вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.
6 августа парламент Молдавии утвердил
Нику Попеску в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.
16 февраля 2023 года был переутвержден
в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции в новом правительстве во главе с Дорином Речаном.
24 января 2024 года министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил
, что уходит в отставку с поста вице-премьера и главы МИД республики.
Владеет русским, английским и французским языками.
Награжден орденом Республики (2023
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников