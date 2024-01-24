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Биография Нику Попеску

Биография Нику Попеску - РИА Новости, 24.01.2024

Биография Нику Попеску

Молдавский государственный деятель Нику Попеску родился 25 апреля 1981 года в Кишиневе. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:23

2024-01-24T11:23

2024-01-24T11:23

справки

кишинев

нику попеску

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Молдавский государственный деятель Нику Попеску родился 25 апреля 1981 года в Кишиневе. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2003 году получил звание магистра международных отношений и европейских наук в Центрально-Европейском университете Будапешта. Доктор политических наук (2009).С 2005 по 2007 год был научным сотрудником в Центре европейских политических исследований в Брюсселе.В 2007-2012 годах работал в лондонском офисе Европейского совета по международным отношениям. Занимался вопросами России и стран Восточного партнерства.В 2012-2013 годах был советником по вопросам внешней политики и европейской интеграции в правительстве Владимира Филата.В 2013-2018 годах – старший аналитик Института исследований безопасности Европейского Союза (агентство ЕС).В 2015-2018 годах преподавал в Университете Барселоны (Испания), в 2016-2021 годах – в Институте политических наук в Париже (Франция).С августа 2018 года по июнь 2019 года – директор программы "Расширенная Европа" Европейского совета по иностранным делам. С июня по ноябрь 2019 года министр иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Майи Санду.3 августа 2021 года кандидат на пост премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица выдвинула Нику Попеску на пост вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции. 6 августа парламент Молдавии утвердил Нику Попеску в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.16 февраля 2023 года был переутвержден в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции в новом правительстве во главе с Дорином Речаном. 24 января 2024 года министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку с поста вице-премьера и главы МИД республики.Владеет русским, английским и французским языками.Награжден орденом Республики (2023).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, кишинев, нику попеску