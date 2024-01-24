Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку
Министр иностранных дел Молдавии Попеску заявил, что уходит в отставку
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку.
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"С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", — сообщил политик на брифинге.
Как заявил на заседании кабмина премьер Молдавии Дорин Речан, новым министром иностранных дел станет вице-спикер парламента Михай Попшой.
Кроме того, в стране появится Министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов.
О готовящихся перестановках в кабмине ранее писали молдавские СМИ со ссылкой на источники. В частности, сообщалось, что Попеску покинет свои посты и станет главным переговорщиком с ЕС, но эти слухи опровергал глава президентской администрации Адриан Бэлуцэл.
Попеску работал главой МИД Молдавии с августа 2019 года.