https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923142670.html

Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку

Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2024

Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:06

2024-01-24T10:06

2024-01-24T15:43

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КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку."С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", — сообщил политик на брифинге.Как заявил на заседании кабмина премьер Молдавии Дорин Речан, новым министром иностранных дел станет вице-спикер парламента Михай Попшой.Кроме того, в стране появится Министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов.О готовящихся перестановках в кабмине ранее писали молдавские СМИ со ссылкой на источники. В частности, сообщалось, что Попеску покинет свои посты и станет главным переговорщиком с ЕС, но эти слухи опровергал глава президентской администрации Адриан Бэлуцэл.Попеску работал главой МИД Молдавии с августа 2019 года.

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

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в мире, молдавия, евросоюз