Рейтинг@Mail.ru
Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 24.01.2024 (обновлено: 15:43 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923142670.html
Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку
Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2024
Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку
Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:06
2024-01-24T15:43
в мире
молдавия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_5684f70a22cd08a9cdb6c2bf49edf249.jpg
КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку.&quot;С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел&quot;, — сообщил политик на брифинге.Как заявил на заседании кабмина премьер Молдавии Дорин Речан, новым министром иностранных дел станет вице-спикер парламента Михай Попшой.Кроме того, в стране появится Министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов.О готовящихся перестановках в кабмине ранее писали молдавские СМИ со ссылкой на источники. В частности, сообщалось, что Попеску покинет свои посты и станет главным переговорщиком с ЕС, но эти слухи опровергал глава президентской администрации Адриан Бэлуцэл.Попеску работал главой МИД Молдавии с августа 2019 года.
https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_442a3d0a592f971c0e4077c9c9c963c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Министр иностранных дел Молдавии подал в отставку

Министр иностранных дел Молдавии Попеску заявил, что уходит в отставку

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что уходит в отставку.
«

"С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", — сообщил политик на брифинге.

Как заявил на заседании кабмина премьер Молдавии Дорин Речан, новым министром иностранных дел станет вице-спикер парламента Михай Попшой.
Кроме того, в стране появится Министерство европейской интеграции, которое возглавит действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов.
О готовящихся перестановках в кабмине ранее писали молдавские СМИ со ссылкой на источники. В частности, сообщалось, что Попеску покинет свои посты и станет главным переговорщиком с ЕС, но эти слухи опровергал глава президентской администрации Адриан Бэлуцэл.
Попеску работал главой МИД Молдавии с августа 2019 года.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
20 января, 18:37
 
В миреМолдавияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала