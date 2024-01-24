https://ria.ru/20240124/polsha-1923248276.html

Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов

Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов - РИА Новости, 24.01.2024

Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов

Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:02

2024-01-24T17:02

2024-01-24T19:06

в мире

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования."Как вы знаете, аборты - это одна из тем, где в коалиции у нас разные взгляды. Мы готовы внести в сейм в ближайшие часы проект о безопасном и легальном аборте до 12-й недели", - сказал Туск.Также в законопроекте предусматривается свободная продажа средств "экстренной контрацепции", в том числе и подросткам."Для лиц в возрасте от 15 лет таблетка "день после" будет доступна без рецепта", - говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши на платформе X.При этом по предварительным подсчетам данный проект закона имеет мало шансов быть принятым. В самом сейме против легализации абортов выступают не только оппозиционная партия "Право и справедливость", но и входящее в правящую коалицию объединение "Третий путь". Даже если закон пройдет через парламент, он поступит на подпись президенту Анджею Дуде, который является активистом "Права и справедливости", выступающей против абортов.

https://ria.ru/20240123/abort-1922986148.html

польша

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в мире, польша, дональд туск