Рейтинг@Mail.ru
Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 24.01.2024 (обновлено: 19:06 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/polsha-1923248276.html
Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов
Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов - РИА Новости, 24.01.2024
Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов
Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T17:02
2024-01-24T19:06
в мире
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911105369_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_e00db338be1df63f5d5ecb19f1ba2e54.jpg
ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования."Как вы знаете, аборты - это одна из тем, где в коалиции у нас разные взгляды. Мы готовы внести в сейм в ближайшие часы проект о безопасном и легальном аборте до 12-й недели", - сказал Туск.Также в законопроекте предусматривается свободная продажа средств "экстренной контрацепции", в том числе и подросткам."Для лиц в возрасте от 15 лет таблетка "день после" будет доступна без рецепта", - говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши на платформе X.При этом по предварительным подсчетам данный проект закона имеет мало шансов быть принятым. В самом сейме против легализации абортов выступают не только оппозиционная партия "Право и справедливость", но и входящее в правящую коалицию объединение "Третий путь". Даже если закон пройдет через парламент, он поступит на подпись президенту Анджею Дуде, который является активистом "Права и справедливости", выступающей против абортов.
https://ria.ru/20240123/abort-1922986148.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911105369_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_6bbc455a5d63c70ac5b4a87ca46df9cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов

Туск: правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкХирург-гинеколог
Хирург-гинеколог - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Хирург-гинеколог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 янв - РИА Новости. Правительство Польши внесет в парламент законопроект о легализации абортов, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключениями являются лишь ситуации, в которых возникает угроза жизни беременной женщины, а также случаи, когда беременность наступает в результате изнасилования.
"Как вы знаете, аборты - это одна из тем, где в коалиции у нас разные взгляды. Мы готовы внести в сейм в ближайшие часы проект о безопасном и легальном аборте до 12-й недели", - сказал Туск.
Также в законопроекте предусматривается свободная продажа средств "экстренной контрацепции", в том числе и подросткам.
"Для лиц в возрасте от 15 лет таблетка "день после" будет доступна без рецепта", - говорится в сообщении Канцелярии премьера Польши на платформе X.
При этом по предварительным подсчетам данный проект закона имеет мало шансов быть принятым. В самом сейме против легализации абортов выступают не только оппозиционная партия "Право и справедливость", но и входящее в правящую коалицию объединение "Третий путь". Даже если закон пройдет через парламент, он поступит на подпись президенту Анджею Дуде, который является активистом "Права и справедливости", выступающей против абортов.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Абортам не может быть никаких оправданий, заявил патриарх Кирилл
23 января, 15:09
 
В миреПольшаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала