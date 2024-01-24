https://ria.ru/20240124/podmoskove-1923210548.html
Власти назвали самые популярные у туристов города Подмосковья
Власти назвали самые популярные у туристов города Подмосковья - РИА Новости, 24.01.2024
Власти назвали самые популярные у туристов города Подмосковья
Подмосковье в 2023 году посетило более 23 миллионов человек, что на один миллион больше, чем в 2022-м, при этом наиболее посещаемыми направлениями стали Сергиев РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:49
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2024-01-24T14:50
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Подмосковье в 2023 году посетило более 23 миллионов человек, что на один миллион больше, чем в 2022-м, при этом наиболее посещаемыми направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. В 2023 году была преодолена отметка в 23 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров", – рассказала Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. По словам вице-губернатора, во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. Также почти на 30 процентов выросла посещаемость парков в регионе. Как отмечают в Минкультуры, всего в 2022 году Подмосковье посетило порядка 22 миллионов человек. В 2023 году в дни новогодних праздников Подмосковье посетили 2,1 миллионов человек. В 2022 году этот показатель составлял два миллиона человек.
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новости - туризм, московская область (подмосковье), сергиев посад, коломна, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Коломна, отдых в России, Туризм
Власти назвали самые популярные у туристов города Подмосковья
Власти: более 23 миллионов туристов посетили Подмосковье в 2023 году
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Подмосковье в 2023 году посетило более 23 миллионов человек, что на один миллион больше, чем в 2022-м, при этом наиболее посещаемыми направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
"С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. В 2023 году была преодолена отметка в 23 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров", – рассказала Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
По словам вице-губернатора, во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. Также почти на 30 процентов выросла посещаемость парков в регионе.
Как отмечают в Минкультуры, всего в 2022 году Подмосковье посетило порядка 22 миллионов человек.
В 2023 году в дни новогодних праздников Подмосковье посетили 2,1 миллионов человек. В 2022 году этот показатель составлял два миллиона человек.
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