https://ria.ru/20240124/podmoskove-1923210548.html

Власти назвали самые популярные у туристов города Подмосковья

Власти назвали самые популярные у туристов города Подмосковья - РИА Новости, 24.01.2024

Власти назвали самые популярные у туристов города Подмосковья

Подмосковье в 2023 году посетило более 23 миллионов человек, что на один миллион больше, чем в 2022-м, при этом наиболее посещаемыми направлениями стали Сергиев РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:49

2024-01-24T14:49

2024-01-24T14:50

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

сергиев посад

коломна

отдых в россии

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Подмосковье в 2023 году посетило более 23 миллионов человек, что на один миллион больше, чем в 2022-м, при этом наиболее посещаемыми направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. "С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. В 2023 году была преодолена отметка в 23 миллиона человек. Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров", – рассказала Каклюгина, слова которой цитирует пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. По словам вице-губернатора, во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой. Так, на территории Московской области в прошлом году было организовано и проведено 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тысяч человек. Также почти на 30 процентов выросла посещаемость парков в регионе. Как отмечают в Минкультуры, всего в 2022 году Подмосковье посетило порядка 22 миллионов человек. В 2023 году в дни новогодних праздников Подмосковье посетили 2,1 миллионов человек. В 2022 году этот показатель составлял два миллиона человек.

https://ria.ru/20240124/aviabilety-1923170925.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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новости - туризм, московская область (подмосковье), сергиев посад, коломна, отдых в россии, туризм