https://ria.ru/20240124/podderzhka-1922790436.html

Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов

Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов - РИА Новости, 24.01.2024

Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов

Корпорация МСП в пилотном режиме запустила специальный проект "МСП шьет" для поддержки отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:00

2024-01-24T10:00

2024-01-24T10:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Корпорация МСП в пилотном режиме запустила специальный проект "МСП шьет" для поддержки отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики, сообщает пресс-служба КМСП.Проект предусматривает помощь его участникам в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Также они получат сопровождение по программам господдержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах.Заявки на участие в проекте подаются через Цифровую платформу МСП.РФ.Среди участников раз в три месяца будет проходить отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях. В одном из московских торговых центров свою продукцию уже представили пять брендов одежды и косметики из числа МСП, в том числе производители пуховиков, женской одежды и натуральной косметики. "Чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованы, а российские бренды замещали иностранные, производителям нужно помочь с продвижением. Первое направление – это помощь на рынках сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Здесь для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второй важный момент – доступное финансирование для развития своего дела. Мы будем помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием", – привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

https://ria.ru/20240119/poruchitelstva-1922318904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса