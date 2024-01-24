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Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов - РИА Новости, 24.01.2024
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10:00 24.01.2024
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Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов
Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов - РИА Новости, 24.01.2024
Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов
Корпорация МСП в пилотном режиме запустила специальный проект "МСП шьет" для поддержки отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:00
2024-01-24T10:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Корпорация МСП в пилотном режиме запустила специальный проект "МСП шьет" для поддержки отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики, сообщает пресс-служба КМСП.Проект предусматривает помощь его участникам в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Также они получат сопровождение по программам господдержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах.Заявки на участие в проекте подаются через Цифровую платформу МСП.РФ.Среди участников раз в три месяца будет проходить отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях. В одном из московских торговых центров свою продукцию уже представили пять брендов одежды и косметики из числа МСП, в том числе производители пуховиков, женской одежды и натуральной косметики. "Чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованы, а российские бренды замещали иностранные, производителям нужно помочь с продвижением. Первое направление – это помощь на рынках сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Здесь для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второй важный момент – доступное финансирование для развития своего дела. Мы будем помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием", – привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
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россия, корпорация мсп, александр исаевич, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Корпорация МСП запустила пилот по поддержке отечественных модных брендов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство одежды
Производство одежды - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство одежды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Корпорация МСП в пилотном режиме запустила специальный проект "МСП шьет" для поддержки отечественных производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики, сообщает пресс-служба КМСП.
Проект предусматривает помощь его участникам в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Также они получат сопровождение по программам господдержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах.
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Заявки на участие в проекте подаются через Цифровую платформу МСП.РФ.
Среди участников раз в три месяца будет проходить отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях. В одном из московских торговых центров свою продукцию уже представили пять брендов одежды и косметики из числа МСП, в том числе производители пуховиков, женской одежды и натуральной косметики.
"Чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованы, а российские бренды замещали иностранные, производителям нужно помочь с продвижением. Первое направление – это помощь на рынках сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Здесь для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второй важный момент – доступное финансирование для развития своего дела. Мы будем помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием", – привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
 
Твой бизнесРоссияКорпорация МСПАлександр ИсаевичТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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