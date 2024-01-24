Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 24.01.2024 (обновлено: 19:35 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что опубликованные ею списки украинских военнопленных киевские власти... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:19
2024-01-24T19:35
специальная военная операция на украине
россия
маргарита симоньян
белгородская область
вячеслав володин
вооруженные силы украины
госдума рф
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что опубликованные ею списки украинских военнопленных киевские власти согласовали три дня назад. Об этом она сообщила в Telegram-канале."По поводу списков пленных. Их украинцы согласовали три дня назад. Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — написала медиаменеджер.По ее словам, все, что касается еще 16 украинских солдат, якобы освобожденных ранее, — очередной украинский вброс". Симоньян также обратилась к своим подписчикам с просьбой не вестись на фейки. Крушение Ил-76В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
россия
белгородская область
киев
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экипаж ДПС на дороге к месту крушения Ил-76
Экипаж ДПС на дороге к месту крушения Ил-76
2024-01-24T19:19
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc65b2e8f8469e6ab8a4e30400500b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, белгородская область, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, киев, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, происшествия, вячеслав гладков, воздушно-космические силы россии, виктор бондарев, белгород
Специальная военная операция на Украине, Россия, Маргарита Симоньян, Белгородская область, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Киев, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Происшествия, Вячеслав Гладков, Воздушно-космические силы России, Виктор Бондарев, Белгород
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76

Симоньян: Киев согласовал списки военнопленных, погибших в Ил-76, три дня назад

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что опубликованные ею списки украинских военнопленных киевские власти согласовали три дня назад. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
"По поводу списков пленных. Их украинцы согласовали три дня назад. Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — написала медиаменеджер.
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / TelegramСписок украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4
Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4
По ее словам, все, что касается еще 16 украинских солдат, якобы освобожденных ранее, — очередной украинский вброс".
Симоньян также обратилась к своим подписчикам с просьбой не вестись на фейки.

Крушение Ил-76

В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.
Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.
Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМаргарита СимоньянБелгородская областьВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФКиевКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76ПроисшествияВячеслав ГладковВоздушно-космические силы РоссииВиктор БондаревБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала