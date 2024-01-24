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Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что опубликованные ею списки украинских военнопленных киевские власти... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:19
2024-01-24T19:19
2024-01-24T19:35
специальная военная операция на украине
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маргарита симоньян
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что опубликованные ею списки украинских военнопленных киевские власти согласовали три дня назад. Об этом она сообщила в Telegram-канале."По поводу списков пленных. Их украинцы согласовали три дня назад. Вэсэушник Коноваленко, которого нашли в прошлых списках на обмен, действительно там значился — знающие люди подтвердили. Но его так и не обменяли в последний момент. Он был сегодня на борту сбитого Ил-76", — написала медиаменеджер.По ее словам, все, что касается еще 16 украинских солдат, якобы освобожденных ранее, — очередной украинский вброс". Симоньян также обратилась к своим подписчикам с просьбой не вестись на фейки. Крушение Ил-76В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.
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Экипаж ДПС на дороге к месту крушения Ил-76
Экипаж ДПС на дороге к месту крушения Ил-76
2024-01-24T19:19
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Симоньян рассказала подробности о списке украинских пленных на борту Ил-76
Симоньян: Киев согласовал списки военнопленных, погибших в Ил-76, три дня назад