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Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 24.01.2024 (обновлено: 16:27 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html
Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ
Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024
Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ
Украинских военнопленных, которые погибли в сбитом ВСУ самолете Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка" российско-украинской границы,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:28
2024-01-24T16:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
ил-76
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинских военнопленных, которые погибли в сбитом ВСУ самолете Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка" российско-украинской границы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе", — говорится в сообщении.Колотиловка располагается на границе Белгородской и Сумской областей.Ранее в среду Минобороны России сообщило, что российский транспортник Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.МИД России после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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россия, украина, ил-76, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ

МО РФ: обмен погибшими на Ил-76 пленными должен был пройти на КПП "Колотиловка"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинских военнопленных, которые погибли в сбитом ВСУ самолете Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка" российско-украинской границы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе", — говорится в сообщении.
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Опубликован список погибших при крушении Ил-76 украинских военнопленных
Вчера, 15:28
Колотиловка располагается на границе Белгородской и Сумской областей.
Ранее в среду Минобороны России сообщило, что российский транспортник Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД России после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИл-76Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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