Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ
МО РФ: обмен погибшими на Ил-76 пленными должен был пройти на КПП "Колотиловка"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинских военнопленных, которые погибли в сбитом ВСУ самолете Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка" российско-украинской границы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе", — говорится в сообщении.
Колотиловка располагается на границе Белгородской и Сумской областей.
Ранее в среду Минобороны России сообщило, что российский транспортник Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
МИД России после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.