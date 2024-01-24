https://ria.ru/20240124/plennye-1923222970.html

Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ

Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны рассказало, как должен был пройти обмен пленными с ВСУ

Украинских военнопленных, которые погибли в сбитом ВСУ самолете Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка" российско-украинской границы,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:28

2024-01-24T15:28

2024-01-24T16:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

ил-76

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Украинских военнопленных, которые погибли в сбитом ВСУ самолете Ил-76, должны были обменять на пропускном пункте "Колотиловка" российско-украинской границы, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе", — говорится в сообщении.Колотиловка располагается на границе Белгородской и Сумской областей.Ранее в среду Минобороны России сообщило, что российский транспортник Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета. По информации военного ведомства, на борту, помимо шести членов экипажа, были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих.Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что все они погибли. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.МИД России после катастрофы Ил-76 заявил, что Киев совершил акт безумного варварства, демонстрирующего пренебрежение к человеческой жизни, нарушив договоренности, убил летчиков и бойцов сопровождения, "пустил в расход" своих сограждан. Украинская диктатура принесла своих пленных в жертву стремлению показать "кровавую сущность России", но продемонстрировала свое нацистское нутро, добавили в министерстве.

https://radiosputnik.ru/20240124/simonyan-1923223097.html

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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом 2024-01-24T15:28 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, ил-76, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, крушение ил-76 в белгородской области