https://ria.ru/20240124/planety-1923249734.html

Британские ученые обнаружили 85 экзопланет, пригодных для жизни

Британские ученые обнаружили 85 экзопланет, пригодных для жизни - РИА Новости, 24.01.2024

Британские ученые обнаружили 85 экзопланет, пригодных для жизни

Британские учёные обнаружили 85 новых планет за пределами Солнечной системы, температура на которых делает их пригодными для жизни, сообщила в среду газета... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:07

2024-01-24T17:07

2024-01-24T17:07

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земля

уорикский университет

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Британские учёные обнаружили 85 новых планет за пределами Солнечной системы, температура на которых делает их пригодными для жизни, сообщила в среду газета Daily Mail. "Ученые из Уорикского университета обнаружили ещё 85 "экзопланет", планет за пределами нашей Солнечной системы… Как и Земля, они потенциально находятся на нужном расстоянии от своих звёзд, чтобы иметь температуру, которая может поддерживать жизнь, так называемую "зону возможного обитания", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что все они больше Земли, диаметр некоторых превышает земной в 1,4 раза, других - более чем в 40 раз. По словам руководителя исследования аспирантки Фейт Хоторн, каждая из планет находится в отдельной системе, некоторые из них могут состоять из газа, а какие-то - иметь твердую оболочку, пишет Daily Mail. Об обнаруженных небесных телах известно только то, что они вращаются вокруг своих звезд медленнее, чем большинство экзопланет. По предварительным данным, один оборот занимает от 20 до 700 суток по сравнению со стандартными 3-10 днями. Это говорит об их большей отдаленности от звезды, что означает более прохладную температуру, сообщает газета. Из 85 обнаруженных экзопланет 60 представляют собой совершенно новое открытие, в то время как оставшиеся 25 были обнаружены независимыми командами, информация о них уже находилась среди данных телескопа НАСА, говорится в статье.

https://ria.ru/20240120/sputnik-1922491000.html

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в мире, космос - риа наука, земля, уорикский университет, наса