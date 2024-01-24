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Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:51 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/peregovory-1923314991.html
Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными
Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 24.01.2024
Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, говоря о возможности дальнейших переговоров с Украиной по обмену пленными после крушения Ил-76 в Белгородской... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:51
2024-01-24T22:51
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
госдума рф
вооруженные силы украины
ил-76
евгений балицкий
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, говоря о возможности дальнейших переговоров с Украиной по обмену пленными после крушения Ил-76 в Белгородской области, заявил РИА Новости, что договариваться с Киевом не о чем, нужна победа на поле боя, а если и проводить эту работу, то только через посредников. "Я считаю, что с киевским режимом, с Зеленским и с его сволочной кликой не только после сбитого нашего самолета, а в принципе разговаривать не о чем. Победа должна быть достигнута на поле боя. И эта власть, которая пока что представляет Украину, должна признать нашу победу и на наших условиях", - сказал Балицкий. Он подчеркнул, что договариваться с киевским режим просто бессмысленно. "Потому что они положат весь украинский народ на алтарь своего собственного тщеславия, желания победить и остаться у власти. Наши пленные будут возвращены после победы. Если есть возможность проводить коммуникации через третьи страны или через посредников для того, чтобы вернуть наших ребят, то, конечно, это надо делать - только таким путем, чтобы не вступать в зависимость от этой власти. Договоренность может быть только в результате нашей победы", - заключил глава Запорожской области. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html
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украина, киев, россия, госдума рф, вооруженные силы украины, ил-76, евгений балицкий, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Евгений Балицкий, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными

Балицкий: переговоры с Киевом о пленных возможны лишь через посредников

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, говоря о возможности дальнейших переговоров с Украиной по обмену пленными после крушения Ил-76 в Белгородской области, заявил РИА Новости, что договариваться с Киевом не о чем, нужна победа на поле боя, а если и проводить эту работу, то только через посредников.
"Я считаю, что с киевским режимом, с Зеленским и с его сволочной кликой не только после сбитого нашего самолета, а в принципе разговаривать не о чем. Победа должна быть достигнута на поле боя. И эта власть, которая пока что представляет Украину, должна признать нашу победу и на наших условиях", - сказал Балицкий.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Вчера, 17:35
Он подчеркнул, что договариваться с киевским режим просто бессмысленно.
"Потому что они положат весь украинский народ на алтарь своего собственного тщеславия, желания победить и остаться у власти. Наши пленные будут возвращены после победы. Если есть возможность проводить коммуникации через третьи страны или через посредников для того, чтобы вернуть наших ребят, то, конечно, это надо делать - только таким путем, чтобы не вступать в зависимость от этой власти. Договоренность может быть только в результате нашей победы", - заключил глава Запорожской области.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияГосдума РФВооруженные силы УкраиныИл-76Евгений БалицкийКрушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествия
 
 
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