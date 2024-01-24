Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными
Балицкий: переговоры с Киевом о пленных возможны лишь через посредников
© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, говоря о возможности дальнейших переговоров с Украиной по обмену пленными после крушения Ил-76 в Белгородской области, заявил РИА Новости, что договариваться с Киевом не о чем, нужна победа на поле боя, а если и проводить эту работу, то только через посредников.
"Я считаю, что с киевским режимом, с Зеленским и с его сволочной кликой не только после сбитого нашего самолета, а в принципе разговаривать не о чем. Победа должна быть достигнута на поле боя. И эта власть, которая пока что представляет Украину, должна признать нашу победу и на наших условиях", - сказал Балицкий.
Он подчеркнул, что договариваться с киевским режим просто бессмысленно.
"Потому что они положат весь украинский народ на алтарь своего собственного тщеславия, желания победить и остаться у власти. Наши пленные будут возвращены после победы. Если есть возможность проводить коммуникации через третьи страны или через посредников для того, чтобы вернуть наших ребят, то, конечно, это надо делать - только таким путем, чтобы не вступать в зависимость от этой власти. Договоренность может быть только в результате нашей победы", - заключил глава Запорожской области.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.