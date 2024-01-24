https://ria.ru/20240124/peregovory-1923314991.html

Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными

Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными - РИА Новости, 24.01.2024

Балицкий прокомментировал переговоры с Украиной по обмену пленными

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, говоря о возможности дальнейших переговоров с Украиной по обмену пленными после крушения Ил-76 в Белгородской... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:51

2024-01-24T22:51

2024-01-24T22:51

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

госдума рф

вооруженные силы украины

ил-76

евгений балицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923275106_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_fda31f75469efc4bb8eb15bb3bd544fa.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, говоря о возможности дальнейших переговоров с Украиной по обмену пленными после крушения Ил-76 в Белгородской области, заявил РИА Новости, что договариваться с Киевом не о чем, нужна победа на поле боя, а если и проводить эту работу, то только через посредников. "Я считаю, что с киевским режимом, с Зеленским и с его сволочной кликой не только после сбитого нашего самолета, а в принципе разговаривать не о чем. Победа должна быть достигнута на поле боя. И эта власть, которая пока что представляет Украину, должна признать нашу победу и на наших условиях", - сказал Балицкий. Он подчеркнул, что договариваться с киевским режим просто бессмысленно. "Потому что они положат весь украинский народ на алтарь своего собственного тщеславия, желания победить и остаться у власти. Наши пленные будут возвращены после победы. Если есть возможность проводить коммуникации через третьи страны или через посредников для того, чтобы вернуть наших ребят, то, конечно, это надо делать - только таким путем, чтобы не вступать в зависимость от этой власти. Договоренность может быть только в результате нашей победы", - заключил глава Запорожской области. В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека. По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, госдума рф, вооруженные силы украины, ил-76, евгений балицкий, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия