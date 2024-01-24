https://ria.ru/20240124/peregovory-1923124764.html

Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане

Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане - РИА Новости, 24.01.2024

Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане

Российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:30

2024-01-24T07:30

2024-01-24T07:30

россия

москва

ватикан

иван солтановский

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане, сообщил РИА Новости посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский. "Нам известно о периодических сообщениях в СМИ на эту тему... Однако на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала. Вместе с тем мы не сомневаемся в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине", - сказала Солтановский, комментируя сообщения о том, что Ватикан прорабатывает возможность проведения переговоров России и Украины. Он отметил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, "они не прекратились с началом СВО". Солтановский выразил уверенность, что ватиканской стороне хорошо известна позиция Москвы "по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230923/oruzhie-1898268883.html

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