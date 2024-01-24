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Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане - РИА Новости, 24.01.2024
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07:30 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/peregovory-1923124764.html
Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане
Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане - РИА Новости, 24.01.2024
Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане
Российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:30
2024-01-24T07:30
россия
москва
ватикан
иван солтановский
франциск (хорхе марио бергольо)
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане, сообщил РИА Новости посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский. "Нам известно о периодических сообщениях в СМИ на эту тему... Однако на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала. Вместе с тем мы не сомневаемся в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине", - сказала Солтановский, комментируя сообщения о том, что Ватикан прорабатывает возможность проведения переговоров России и Украины. Он отметил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, "они не прекратились с началом СВО". Солтановский выразил уверенность, что ватиканской стороне хорошо известна позиция Москвы "по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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россия, москва, ватикан, иван солтановский, франциск (хорхе марио бергольо), в мире
Россия, Москва, Ватикан, Иван Солтановский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), В мире
Россия не получала предложений о переговорах с Украиной в Ватикане

Дипломат: Москва не получала предложений о переговорах с Киевом в Ватикане

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСобор Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Собор Святого Петра в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане, сообщил РИА Новости посол РФ при Святом Престоле Иван Солтановский.
«
"Нам известно о периодических сообщениях в СМИ на эту тему... Однако на сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала. Вместе с тем мы не сомневаемся в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине", - сказала Солтановский, комментируя сообщения о том, что Ватикан прорабатывает возможность проведения переговоров России и Украины.
Он отметил, что Россия традиционно поддерживает с Ватиканом регулярные контакты, "они не прекратились с началом СВО". Солтановский выразил уверенность, что ватиканской стороне хорошо известна позиция Москвы "по украинскому вопросу и путям урегулирования конфликта".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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