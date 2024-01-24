https://ria.ru/20240124/pensiya-1923224880.html

В ЕР заявили, что у медиков из госклиник должно быть преимущество по пенсии

В ЕР заявили, что у медиков из госклиник должно быть преимущество по пенсии - РИА Новости, 24.01.2024

В ЕР заявили, что у медиков из госклиник должно быть преимущество по пенсии

Член комитета ГД по охране здоровья Тамара Фролова (ЕР), комментируя идею о досрочной пенсии для медиков частных клиник, работающих в системе обязательного... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:34

2024-01-24T15:34

2024-01-24T15:34

общество

сергей миронов

единая россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Член комитета ГД по охране здоровья Тамара Фролова (ЕР), комментируя идею о досрочной пенсии для медиков частных клиник, работающих в системе обязательного медицинского страхования, отметила, что у медработников из госсистемы должно быть преимущество, добавив, что Минздрав прорабатывает этот вопрос. Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов разработал законопроект, расширяющий права медработников на досрочную пенсию. Речь пойдет о тех организациях, которые по госконтрактам оказывают бесплатную медицинскую помощь населению, рассказал он РИА Новости. "Мы с коллегами-депутатами эту тему обсуждали ранее не раз. И мнение здесь неоднозначное <…> Сегодня вновь Минздрав совместно с медицинским сообществом с ювелирным подходом прорабатывают этот вопрос. И взвешенное решение, безусловно, будет принято с учетом всех мнений. Я же считаю, что преимущество у медиков, работающих в государственной системе здравоохранения, обязательно должно быть", - сказала она РИА Новости. Фролова отметила, что отток специалистов в частную систему здравоохранения усугубил ситуацию с кадровым дефицитом в государственной системе здравоохранения. "Ведь мало того, что рознится размер заработной платы, так еще и нагрузки, режим работы, да и условия труда, в них по-прежнему не сопоставимы", - отметила депутат.

https://ria.ru/20240123/veterany-1922957387.html

https://ria.ru/20231003/siluanov-1900150588.html

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общество, сергей миронов, единая россия