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Посол Палестины назвал дату вердикта суда ООН по иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 24.01.2024
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11:17 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/palestina-1923154361.html
Посол Палестины назвал дату вердикта суда ООН по иску ЮАР против Израиля
Посол Палестины назвал дату вердикта суда ООН по иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 24.01.2024
Посол Палестины назвал дату вердикта суда ООН по иску ЮАР против Израиля
Вердикт Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля будет вынесен в течение недели и направлен в Совет безопасности ООН для исполнения, заявил РИА... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:17
2024-01-24T11:17
в мире
израиль
палестина
юар
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Вердикт Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля будет вынесен в течение недели и направлен в Совет безопасности ООН для исполнения, заявил РИА Новости посол Палестины в Будапеште Фади Эль-Хусейни."Насколько мне известно, вердикт... суда будет скоро, в течение недели", - сказал посол.По его словам, Палестина надеется, что решение будет в ее пользу. "Оно будет направлено в Совет безопасности (ООН) для исполнения", - отметил дипломат, добавив, что на исполнение решения суда, вероятно, наложат вето США.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240124/upreki-1923115880.html
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в мире, израиль, палестина, юар, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ЮАР, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Палестины назвал дату вердикта суда ООН по иску ЮАР против Израиля

Посол Палестины: вердикт суда по иску ЮАР против Израиля будет в течение недели

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Вердикт Международного суда ООН по иску ЮАР против Израиля будет вынесен в течение недели и направлен в Совет безопасности ООН для исполнения, заявил РИА Новости посол Палестины в Будапеште Фади Эль-Хусейни.
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"Насколько мне известно, вердикт... суда будет скоро, в течение недели", - сказал посол.
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По его словам, Палестина надеется, что решение будет в ее пользу. "Оно будет направлено в Совет безопасности (ООН) для исполнения", - отметил дипломат, добавив, что на исполнение решения суда, вероятно, наложат вето США.
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Также южноафриканская сторона просит суд обязать Израиль воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию и усложнить судебное разбирательство. Израиль, в свою очередь, пытался привести доказательства, почему суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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