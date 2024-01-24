https://ria.ru/20240124/orel-1923130933.html
Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников
Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников - РИА Новости, 24.01.2024
Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников
Стекла выбиты в нескольких многоэтажках в Орле после падения беспилотников, комиссия по чрезвычайным ситуациям займется восстановлением повреждений, сообщил мэр РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:49
2024-01-24T08:49
2024-01-24T08:49
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Стекла выбиты в нескольких многоэтажках в Орле после падения беспилотников, комиссия по чрезвычайным ситуациям займется восстановлением повреждений, сообщил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале. В среду утром губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотники обезврежены над Орлом, предварительно, пострадавших нет, к местам происшествия, в Железнодорожном и Северном районах, стянуты службы для обеспечения безопасности населения. В Минобороны РФ проинформировали, что четыре БПЛА Украины в среду перехвачены над Орловской областью средствами ПВО. "Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется", – написал Парахин. По его словам, в администрации Орла организована комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений многоквартирных домов. "Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР. С ними – в постоянном контакте", – добавил мэр.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
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происшествия, орел, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орел, Орловская область
Мэр Орла рассказал о последствиях падения беспилотников
Мэр Орла Парахин: в многоэтажных домах выбило стекла после падения беспилотников
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Стекла выбиты в нескольких многоэтажках в Орле после падения беспилотников, комиссия по чрезвычайным ситуациям займется восстановлением повреждений, сообщил мэр Юрий Парахин в Telegram-канале
.
В среду утром губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что беспилотники обезврежены над Орлом, предварительно, пострадавших нет, к местам происшествия, в Железнодорожном и Северном районах, стянуты службы для обеспечения безопасности населения. В Минобороны РФ проинформировали, что четыре БПЛА Украины в среду перехвачены над Орловской областью средствами ПВО.
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"Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется", – написал Парахин.
По его словам, в администрации Орла организована комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений многоквартирных домов.
"Жильцам при необходимости предложено разместиться на ПВР. С ними – в постоянном контакте", – добавил мэр.
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