https://ria.ru/20240124/orel-1923122138.html

Над Орлом уничтожили украинские беспилотники

Над Орлом уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 24.01.2024

Над Орлом уничтожили украинские беспилотники

Беспилотники обезврежены утром над Орлом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:48

2024-01-24T06:48

2024-01-24T07:34

специальная военная операция на украине

орел

андрей клычков

россия

железнодорожный

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Беспилотники обезврежены утром над Орлом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, — результат работы министерства обороны РФ... Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты... По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - написал Клычков своем Telegram-канале.К местам происшествия, в Железнодорожном и Северном районах, направили службы для обеспечения безопасности населения.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Последний раз украинский БПЛА в Орловской области сбивали 20 января.

https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html

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орел, андрей клычков, россия, железнодорожный