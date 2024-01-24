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Над Орлом уничтожили украинские беспилотники
Над Орлом уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 24.01.2024
Над Орлом уничтожили украинские беспилотники
Беспилотники обезврежены утром над Орлом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:48
2024-01-24T06:48
2024-01-24T07:34
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Беспилотники обезврежены утром над Орлом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, — результат работы министерства обороны РФ... Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты... По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - написал Клычков своем Telegram-канале.К местам происшествия, в Железнодорожном и Северном районах, направили службы для обеспечения безопасности населения.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Последний раз украинский БПЛА в Орловской области сбивали 20 января.
https://ria.ru/20240123/bespilotniki-1922901750.html
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орел, андрей клычков, россия, железнодорожный
Специальная военная операция на Украине, Орел, Андрей Клычков, Россия, Железнодорожный
Над Орлом уничтожили украинские беспилотники
Губернатор Клычков: над Орлом утром обезвредили БПЛА ВСУ