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В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН - РИА Новости, 24.01.2024
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18:25 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/oon-1923275873.html
В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН
В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН - РИА Новости, 24.01.2024
В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН
Как минимум 9 человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в здание агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T18:25
2024-01-24T18:25
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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россия
владимир путин
оон
хамас
восточный иерусалим
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Как минимум 9 человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в здание агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, заявил директор агентства Томас Уайт."Нападение на учебный центр Хан-Юниса сегодня днем - два танковых снаряда попали в здание, в котором укрываются 800 человек - по сообщениям, сейчас девять погибших и 75 раненых. Группа БАПОР и всемирной организации здравоохранения пытается добраться до центра - согласованный с израильской армией маршрут заблокирован земляным валом", - написал Уайт в социальной сети X.Ранее директор агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщал, что центр в Хан-Юнисе, где укрываются 10 тысяч перемещенных лиц, подвергся удару.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, владимир путин, оон, хамас, восточный иерусалим, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Восточный Иерусалим, В мире
В секторе Газа погибли девять сотрудников агентства ООН

Уайт: 9 человек погибли при попадании снарядов в здание агентства ООН в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Как минимум 9 человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в здание агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, заявил директор агентства Томас Уайт.
"Нападение на учебный центр Хан-Юниса сегодня днем - два танковых снаряда попали в здание, в котором укрываются 800 человек - по сообщениям, сейчас девять погибших и 75 раненых. Группа БАПОР и всемирной организации здравоохранения пытается добраться до центра - согласованный с израильской армией маршрут заблокирован земляным валом", - написал Уайт в социальной сети X.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
Ранее директор агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщал, что центр в Хан-Юнисе, где укрываются 10 тысяч перемещенных лиц, подвергся удару.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября 2023, 12:28
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
При осаде сектора Газа нарушили международное право, считают в Еврокомиссии
24 ноября 2023, 11:51
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВладимир ПутинООНХАМАСВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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